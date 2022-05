La Russie « forcée » à des « représailles » après la candidature de la Finlande à l’Otan

11h40 : L’entrée de la Finlande dans l’Otan serait « assurément » une menace pour la Russie, juge le Kremlin

« L’élargissement de l’Otan et le rapprochement de l’Alliance de nos frontières ne rend pas le monde et notre continent plus stable et plus sûr », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

10h37 : La volonté de la Finlande et la Suède de rejoindre l’Otan justifiée « par le comportement belliqueux de Moscou », selon un expert

« La médiocre performance de l’armée russe ne devrait pas pousser à considérer que l’Europe et les Etats-Unis ne doivent pas s’inquiéter de Moscou, ou que la Finlande et la Suède n’ont pas besoin de remettre en question leur "neutralité" », commente Michael Shurkin, analyste politique américain et ancien de la CIA. « Une autre guerre contre un voisin de la Russie n’est pas invraisemblable, c’est une vraie possibilité à laquelle ces voisins et leurs alliés doivent se préparer ».