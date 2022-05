La Turquie bloque les pourparlers d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN et présente une liste d’exigences

La Turquie a publié sa « liste » d’exigences à satisfaire avant d’accepter d’accorder l’adhésion officielle à l’OTAN aux pays scandinaves que sont la Finlande et la Suède. Cela se produit le jour même où les deux pays ont déposé leur demande officielle d’adhésion. Lors d’une séance de photos avec les ambassadeurs finlandais et suédois, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a salué ce « moment historique ». Mais étant donné que depuis plusieurs jours, la Turquie dénonce avec véhémence cette décision, qualifiant les pays de « sanctuaires de la terreur » en raison de leur soutien présumé au PKK kurde illégal (d’autant plus que la Suède abrite l’une des plus grandes communautés kurdes d’Europe), Bruxelles s’apprête à vivre une longue période de blocage, car il doit y avoir un consensus entre les 30 États membres pour une nouvelle entrée. Quelques heures après la cérémonie de soumission des demandes, le Financial Times rapporte que la Turquie a déjà bloqué les premiers entretiens d’adhésion prévus avec la Suède et la Finlande, essentiels au traitement des demandes : La Turquie a bloqué la décision initiale de l’OTAN de traiter les demandes d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’alliance militaire, jetant le doute sur les espoirs d’une adhésion rapide des deux pays nordiques. Les ambassadeurs de l’OTAN se sont rencontrés mercredi dans le but d’ouvrir des discussions d’adhésion le jour même où la Finlande et la Suède ont soumis leurs demandes, mais l’opposition d’Ankara a empêché tout vote, selon une personne ayant une connaissance directe de la question.

Le rapport du FT poursuit : « Le report fait douter que l’Otan puisse approuver la première étape des demandes de la Finlande et de la Suède en une ou deux semaines, comme l’a indiqué le secrétaire général Jens Stoltenberg. Il ouvre également la voie à plusieurs jours d’intense diplomatie entre les États-Unis, la Turquie, la Finlande et la Suède sur cette question. » Entre-temps, trois « hauts fonctionnaires turcs » ont communiqué à Bloomberg les mesures clés que la Finlande et la Suède doivent mettre en œuvre si elles espèrent obtenir l’approbation d’Ankara. Bien qu’ils affirment que la Turquie ne cherche pas à négocier au-delà des questions finlandaises et suédoises, d’autres éléments se profilent à l’arrière-plan, comme le blocage de l’accord sur les F-35 qui a fait les gros titres ces dernières années. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a récemment déclaré lors d’une réunion de diplomates de l’OTAN que la majorité des citoyens turcs – le pays qui se trouve également constituer la deuxième plus grande armée de l’OTAN – sont catégoriquement opposés à l’adhésion de la Suède et de la Finlande, étant donné qu’elles accueillent et aident les « terroristes » du PKK. Voici la liste telle que résumée sur la base des informations contenues dans le rapport Bloomberg de mercredi…

1) Dénoncer le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et réprimer ses activités dans les pays d’accueil. Les sénateurs ont déclaré à Bloomberg que non seulement Helsinki et Stockholm doivent prendre publiquement position en dénonçant le PKK en tant qu' »organisation terroriste », mais que les deux gouvernements doivent réprimer les activités du PKK et de ses sympathisants au niveau national. Sans doute aussi en pensant aux YPG kurdes syriens, qui bénéficient du soutien de Washington, la Finlande et la Suède doivent également dénoncer les « affiliés du PKK avant d’être autorisés à rejoindre le bloc », ont déclaré les hauts fonctionnaires. Il a également été fait état d’une demande d’extradition de « terroristes » identifiés vers la Turquie…

2) Lever immédiatement les restrictions sur les exportations d’armes imposées en 2019. Un certain nombre de pays de l’UE, dont la Suède et la Finlande, ont imposé des restrictions aux exportations d’armes à la Turquie en raison de sa campagne militaire transfrontalière contre les milices kurdes syriennes – plus particulièrement les YPG, que les dirigeants turcs considèrent comme une extension du PKK. Cependant, les YPG bénéficient depuis longtemps du soutien de l’Occident, les troupes américaines les entraînant depuis des années sur le terrain dans le nord-est de la Syrie, ce qui met en colère les dirigeants turcs. « La Turquie souhaite également que la Suède et la Finlande mettent fin aux restrictions sur les exportations d’armes qu’elles ont imposées à la Turquie, ainsi qu’à plusieurs autres membres de l’Union européenne, après son incursion de 2019 en Syrie pour repousser les YPG de la frontière », ont déclaré les responsables cités par Bloomberg. 3) Washington devrait rétablir la participation de la Turquie au programme F-35 Bien qu’il ne s’agisse pas d’une demande directe de la Finlande et de la Suède, la question de l’arrêt par Washington du programme F-35 pour la Turquie est toujours d’actualité. « La Turquie veut être réintégrée dans le programme d’avions avancés F-35, dont elle a été exclue après avoir acheté des systèmes de défense antimissile S-400 à la Russie », écrit Bloomberg sur la base de ses sources gouvernementales turques. « Elle a également une demande en suspens auprès des États-Unis pour l’achat de dizaines d’avions de guerre F-16 et de kits de mise à niveau pour sa flotte existante. » 4) Lever les sanctions liées à la possession par la Turquie de S-400 russes Dans le cadre de la liste de souhaits turcs, Bloomberg note : « En outre, la Turquie souhaite que les États-Unis lèvent les sanctions liées à sa possession de missiles S-400. »