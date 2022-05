Le diesel à 3 euros le litre à la fin de l'été

Les prix des carburants ne cessent d’affoler les compteurs à la pompe. L'essence comme le diesel dépassent à nouveau les 2 euros le litre, malgré les mesures gouvernementales prises pour tenter de faire baisser les prix. Et les automobilistes ne sont peut-être pas au bout de leurs peines. Le diesel pourrait même grimper jusqu’à 3 euros le litre, voire plus, d’ici la fin de l’été.

Payer son carburant 2 euros le litre à la pompe: voilà une fatalité que l’on avait bien du mal à imaginer il y a encore quelques années. C'est pourtant devenu une réalité après la pandémie et la guerre en Ukraine, deux événements qui ont chamboulé les cotations des produits pétroliers sur les marchés internationaux.

L’offre et la demande

Et les prix pourraient encore augmenter de manière exponentielle, surtout ceux du diesel, prévient le professeur Damien Ernst dans les colonnes de la DH. Selon lui, le diesel pourrait dépasser 3 euros le litre d’ici la fin de l'été, et l'essence pourrait suivre le même chemin. Tout simplement en raison de l’offre et la demande.

Le spécialiste de rappeler qu'il faut beaucoup plus de temps et un certain type de pétrole pour produire du diesel en suffisance. Or, si l’UE venait à décréter un embargo sur le pétrole russe (la mesure est pour l’instant bloquée par la Hongrie), l’Europe devrait compenser les pertes avec du pétrole de schiste, plus cher et à partir duquel il est plus difficile d’obtenir du diesel moléculaire, explique Damien Ernst. Les prix grimperont inévitablement si l’offre continue à baisser par rapport à la demande.