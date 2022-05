Le Pentagone confirme avoir armé l’Ukraine dès l’arrivée de Biden

Lors d’une interview de Fox News, le porte parole du Pentagone, l’amiral John Kirby, a déclaré : « L’administration Biden a fourni des armes bien avant le déclenchement des hostilités. Le premier milliard de dollars que le président a alloué à l’Ukraine comprenait la fourniture d’armes létales. Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et d’autres alliés ont en fait aidé à préparer les Ukrainiens ».

« Biden administration sent weapons to Ukraine ’well before’ invasion : Pentagon press secretary », Your World, Fox News, May 10, 2022.