Les russes intensifient la guerre dans le Donbass ; du côté ukrainien, l'inquiétude monte

"Les combats ont atteint leur intensité maximale et une étape longue et extrêmement difficile nous attend". Quatre mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Malyar a dénoncé ce jeudi lors d'un point presse "l'intensité" des combats en cours entre les deux armées à l'Est du territoire.

Et pour cause, toutes les forces russes sont concentrées dans la région du Donbass depuis leur retrait début avril des régions de Kiev et de Tcherniguiv, dans le nord du pays. Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a même comparé les affrontements au Donbass aux "batailles de la Deuxième Guerre mondiale", décrivant des villes "réduites en ruines par les tirs d'artillerie russe, par des systèmes russes de lancement de multiples roquettes".

Un tournant à venir à Severodonetsk?

Depuis plusieurs semaines, les forces russes se rapprochent notamment de Severodonetsk, et sont désormais assez proches pour pouvoir tirer au mortier sur cette ville qui "est tout simplement en train d'être détruite", a dénoncé le gouverneur de la région Serguiï Gaïdaï.

Si la possible prise de cette ville peut être vue comme "un tournant" par certains spécialistes, le général Jérôme Pellistrandi appelle aussi à "relativiser".