Manifestation devant le Sénat pour la reconnaissance des effets secondaires : nos interviews (VIDÉOS)

Le 24 Mai 2022, plusieurs victimes, médecins et soignants se réunissaient devant le Sénat pendant l’audition publique de l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques) qui s’y tenait. Ils demandaient que soient rendus publics les travaux et données sur les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, ainsi que le fonctionnement du système français de pharmacovigilance.