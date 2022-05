Péninsule du Yucatán: Découverte d'une ancienne cité maya

En faisant des fouilles sur le site de ce qui deviendra un parc industriel près de Mérida, dans la péninsule du Yucatán, au Mexique, des archéologues ont découvert les ruines d’une ancienne cité maya remplie de palais, de pyramides et de places.

« Le site, appelé Xiol, présente des caractéristiques du style d’architecture maya Puuc, ont déclaré les archéologues, qui est commun dans le sud de la péninsule du Yucatan mais rare près de Mérida », rapporte Reuters.

« Nous pensons que plus de 4 000 personnes vivaient dans les environs », a déclaré Carlos Peraza, l’un des archéologues qui ont dirigé les fouilles de la ville, dont on estime qu’elle a été occupée entre 600 et 900 après J.-C.

« Il y avait des gens de différentes classes sociales – prêtres, scribes, qui vivaient dans ces grands palais, et il y avait aussi les gens du peuple qui vivaient dans de petits bâtiments », a déclaré Peraza.

Lorsqu’ils ont examiné la région, les scientifiques ont également découvert à proximité des cimetières d’adultes et d’enfants, qui ont été enterrés avec des outils en obsidienne et en silex, des offrandes et d’autres objets. Des restes de vie marine ont également été découverts dans la région, ce qui suggère que les habitants de la ville complétaient leur régime alimentaire à base d’agriculture par la pêche sur la côte voisine.

Xiol a été découvert après le début de la construction d’un parc industriel. Celui-ci sera tout de même construit, mais les vestiges archéologiques seront préservés, selon les propriétaires du terrain.

« Avec le temps, l’étalement urbain (dans la région) s’est accru et de nombreux vestiges archéologiques ont été détruits… mais même nous, archéologues, sommes surpris, car nous ne nous attendions pas à trouver un site aussi bien préservé », a déclaré M. Peraza.

Source : Ancient Pages – Traduit par Anguille sous roche