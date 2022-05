Pour Bill Gates, c’est « Moneypox » : Simulation d’une pandémie fictive du virus de la variole du singe en mars 2021, mise en service en mai 2022

Quelques mois plus tard, après les consultations de décembre 2020, une simulation sur table d’un : « scénario d’exercice fictif décrivant une pandémie mondiale mortelle impliquant une souche inhabituelle du virus de la variole du singe » a été organisée par la NTI lors de la conférence sur la sécurité de Munich en mars 2021 :

Le rapport suivant du NTI intitulé :

Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats: Results from the 2021 Tabletop Exercise Conducted in Partnership with the Munich Security Conference

parJaime M. Yassif, Ph.D., Kevin P. O’Prey, Ph.D., and Christopher R. Isaac, M.Sc.

a été réalisé par le Global Biological Policy and Programs, de la Nuclear Threat Initiative (NTI). Le rapport résume les principales conclusions de l’exercice qui a été généreusement financé par Open Philanthropy.

Les simulations de scénarios de pandémies ont été initiées par le « Lock Step Scenario » de Rockefeller en 2010, qui consistait à utiliser la « planification de scénarios » comme un moyen de réaliser la « gouvernance mondiale ». Dans le rapport Rockefeller de 2010 intitulé « Scénarios pour l’avenir de la technologie et du développement international« , des scénarios de gouvernance mondiale et les mesures à prendre en cas de pandémie mondiale ont été envisagés.

Plus précisément, le rapport envisageait (p 18) la simulation d’un scénario Lock Step incluant une souche virulente de grippe mondiale. Le rapport Rockefeller de 2010 a été publié dans le sillage immédiat de la pandémie de grippe porcine H1N1 de 2009.

Et puis, en 2018, la simulation Clade X (The Clade X Table Top Simulation) a été réalisée sous les auspices du John Hopkins Center for Health Security.

Clade X a été décrit par ses organisateurs comme un exercice de simulation de pandémie d’une journée dont le but « était d’illustrer des décisions stratégiques de haut niveau aux États-Unis et dans le monde … pour prévenir une pandémie ».

Il a été « joué par des personnes éminentes dans les domaines de la sécurité nationale ou de la réponse aux épidémies ».

Clade X a été suivie d’une autre simulation [pandemic tabletop exercise] intitulée Event 201 (également sous les auspices du Johns Hopkins Center for Health Security en octobre 2019). L’événement 201 concernait une épidémie de coronavirus intitulée 2019-nCoV.

Parmi les 201 « joueurs » du scénario de table John Hopkins figuraient des personnalités clés occupant des postes consultatifs et de direction dans un certain nombre d’organisations centrales. Moins de trois mois plus tard, ces 201 « joueurs » ont été activement impliqués dans la réponse politique à la pandémie de Covid-19.

Vous trouverez ci-dessous le résumé de la simulation NTI de mars (c’est nous qui soulignons), suivi d’extraits pertinents ainsi que de la liste des participants.

Il convient de noter que si l’équipe de décembre 2020 qui a formulé le projet de simulation était exclusivement américaine et se concentrait sur les questions de sécurité nationale, les participants au scénario de table étaient issus de Big Pharma, de la Fondation Gates, du Wellcome Trust, de l’OMS, de l’ONU, ainsi que des représentants de l’UE, de la Chine et de l’Afrique. (Voir liste ci-dessous)

En mars 2021, l’Initiative sur la menace nucléaire (NTI) s’est associée à la Conférence sur la sécurité de Munich (CSM) pour réaliser un exercice sur table sur la réduction des menaces biologiques de haute gravité. Réalisé virtuellement, l’exercice a permis d’examiner les lacunes des architectures nationales et internationales de biosécurité et de préparation aux pandémies et d’explorer les possibilités d’améliorer les capacités de prévention et de réaction aux événements biologiques de haute gravité. Parmi les participants figuraient 19 hauts responsables et experts venus d’Afrique, des Amériques, d’Asie et d’Europe et possédant des décennies d’expérience combinée dans les domaines de la santé publique, de l’industrie biotechnologique, de la sécurité internationale et de la philanthropie.

Le scénario de l’exercice décrivait une pandémie mondiale mortelle impliquant une souche inhabituelle du virus de la variole du singe, apparue dans la nation fictive de Brinia et qui s’est propagée dans le monde entier en 18 mois. En fin de compte, le scénario de l’exercice a révélé que l’épidémie initiale avait été causée par une attaque terroriste utilisant un agent pathogène fabriqué dans un laboratoire dont les dispositions en matière de biosécurité et de sûreté biologique étaient inadéquates et dont la surveillance était faible.

À la fin de l’exercice, la pandémie fictive a entraîné plus de trois milliards de cas et 270 millions de décès dans le monde.