Tout ce que vous voulez savoir sur la variole du singe, mais que vous n’avez pas osé demander

Nick Routely et Mark Belan, de Visual Capitalist , répondent à ces questions et à d’autres.

La variole du singe, qui se propage principalement par l’interaction entre animaux et humains, n’est pas connue pour se transmettre facilement entre humains. La plupart des personnes infectées par la variole du singe ne transmettent le virus qu’à une seule personne, de sorte que les épidémies s’éteignent généralement. C’est pourquoi le fait que des épidémies se produisent simultanément dans plusieurs pays est préoccupant pour les autorités sanitaires et les organisations qui surveillent la transmission virale. Les experts envisagent la possibilité que le taux de transmission du virus ait augmenté.

Le point positif est que la recherche des contacts a aidé les autorités à reconstituer la transmission du virus. Si les cas sont rares en Europe et en Amérique du Nord, le virus est considéré comme endémique dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé indique que le Nigeria a connu plus de 550 cas de variole du singe signalés de 2017 à aujourd’hui. L’épidémie actuelle au Royaume-Uni provient d’une personne qui est revenue d’un voyage au Nigeria.

Maintenant que les restrictions de voyage sont levées dans de nombreuses régions du monde, les virus peuvent à nouveau passer d’un pays à l’autre. Au moment de la publication de cet article, une poignée de cas ont été signalés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans un certain nombre de pays européens.

On pense généralement que la vaccination contre un autre virus similaire, la variole, a contribué à empêcher les épidémies de variole du singe de se produire dans les populations humaines. Ironiquement, l’éradication réussie de la variole et la fin du programme de vaccination ont ouvert la voie à une nouvelle menace virale. Il y a maintenant une population croissante de personnes qui n’ont plus d’immunité contre le virus.

La variole du singe est un virus appartenant au genre Orthopoxvirus, qui comprend également le virus de la variole (responsable de la variole) et le virus de la variole bovine. Les principaux symptômes sont la fièvre, le gonflement des ganglions lymphatiques et une éruption cutanée bosselée caractéristique.

Source : BNO

La principale préoccupation est qu’il y a des cas non associés à des voyages en Europe, ce qui signifie qu’il y a probablement une transmission communautaire inaperçue.

Il s’agit de la plus grande épidémie en dehors de l’Afrique, et il y aura d’autres cas à venir. La préoccupation n’est pas nécessairement une pandémie mondiale comme ce que nous avons vu avec les coronavirus ou la grippe. Mais une épidémie de MPX croissante et de grande ampleur est préoccupante, surtout si les mesures de santé publique sont retardées.

Ainsi, la chose la plus importante est d’informer nos communautés et les travailleurs de la santé sur la présentation clinique, la période d’incubation, afin que les personnes puissent être diagnostiquées plus tôt, isolées et que les contacts soient protégés. Voici l’éventail des lésions cutanées.