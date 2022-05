Une étude portant sur 23 millions de personnes révèle un risque accru de problèmes cardiaques avec les injections de Pfizer et Moderna

Les injections de COVID-19 à base d’ARNm produites par Pfizer et Moderna sont plus susceptibles de provoquer une myocardite, selon une étude évaluée par des pairs portant sur plus de 23 millions de personnes dans les pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède).

L’étude menée par une équipe de chercheurs des agences sanitaires de ces pays, publiée dans le Journal of the American Medical Association, JAMA, a identifié 1077 « événements incidents de myocardite » et 1149 « événements incidents de péricardite » parmi 23 122 522 résidents nordiques (dont 81 % étaient vaccinés à la fin de l’étude ; 50,2 % étaient des femmes). « Au cours de la période de 28 jours, pour les hommes et les femmes âgés de 12 ans et plus combinés qui ont reçu un schéma homologue, la deuxième dose a été associée à un risque accru de myocardite. »

« Cette étude de cohorte portant sur 23,1 millions de résidents de 4 pays nordiques a montré des taux plus élevés de myocardite et de péricardite dans les 28 jours suivant la vaccination par injection d’ARNm du SRAS-CoV-2 par rapport à la non-vaccination », indique l’étude :

« Les risques de myocardite et de péricardite étaient les plus élevés dans les 7 premiers jours de la vaccination, augmentaient avec toutes les combinaisons d’injections d’ARNm, et étaient les plus prononcés après la deuxième dose. Une deuxième dose de mRNA-1273 présentait le risque le plus élevé de myocardite et de péricardite, et les jeunes hommes âgés de 16 à 24 ans présentaient le risque le plus élevé. »

« Ces cas supplémentaires chez les hommes âgés de 16 à 24 ans correspondent à un risque 5 fois plus élevé après Comirnaty [injection de Pfizer] et 15 fois plus élevé après Spikevax [Moderna] par rapport aux personnes non vaccinées », a déclaré le Dr Rickard Ljung de l’Agence suédoise des produits médicaux, l’un des chercheurs à l’origine de l’étude.

L’étude note que le risque de myocardite dû au COVID lui-même « était le plus élevé dans les groupes d’âge plus âgés, tandis que le risque de myocardite après vaccination était le plus élevé dans les groupes d’âge plus jeunes », ce qui renforce encore le fait que le danger du virus varie selon l’âge, un fait souvent négligé par l’establishment de la santé publique au cours des deux dernières années.

En définitive, « le risque de myocardite associé à la vaccination contre le SRAS-CoV-2 doit être mis en balance avec les avantages de ces injections », conclut l’étude.

Le Dr Peter McCullough, cardiologue et principal critique de l’establishment médical du COVID, actuellement conseiller médical en chef de la Fondation Truth for Health, a remis en question cette notion : .

« En cardiologie, nous passons toute notre carrière à essayer de sauver chaque partie du muscle cardiaque. Nous posons des stents, nous faisons des cathétérismes cardiaques, des tests d’effort, des angiographies par scanner. Tout le jeu de la cardiologie consiste à préserver le muscle cardiaque », a déclaré M. McCullough. « En aucun cas nous n’accepterions une injection qui causerait, ne serait-ce qu’à une seule personne, des dommages cardiaques. Pas un seul. Et cette idée selon laquelle « demandons à un grand nombre de personnes de souffrir de lésions cardiaques pour un autre bénéfice théorique pour une infection virale », qui pour la plupart est moins grave qu’un simple rhume, est intenable. Les avantages des injections ne sont en aucun cas supérieurs aux risques ». -Dr Peter McCullough, cardiologue

L’étude ajoute un autre point de données à l’appui de ceux qui nourrissent des doutes sur les injections COVID-19 contaminées par l’avortement, qui ont été développées dans le cadre de l’initiative « Operation Warp Speed » du président américain Donald Trump en un dixième du temps habituellement nécessaire pour développer des injections et un quart du temps qu’il fallait au précédent détenteur du record (le vaccin contre les oreillons).

Fin février, lors d’une audition sur l’injection de COVID-19 organisée par le sénateur américain Ron Johnson (R-WI), l’avocat Thomas Renz a présenté des données de facturation médicale provenant de la base de données épidémiologiques médicales du Pentagone (DMED), montrant que l’année 2021 a connu des pics spectaculaires dans une variété de diagnostics de problèmes médicaux graves par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, notamment :

hypertension (2181%),

troubles neurologiques (1048%),

la sclérose en plaques (680 %),

syndrome de Guillain-Barré (551%),

cancer du sein (487 %),

l’infertilité féminine (472 %),

embolie pulmonaire (468 %), migraines (452 %),

dysfonctionnement ovarien (437 %),

cancer du testicule (369 %) et

tachycardie (302%).

Dans une déclaration, le porte-parole de la Division de la surveillance des forces armées de l’Agence sanitaire de la défense, Peter Graves, a confirmé l’existence des dossiers, mais a déclaré qu’une défaillance de la « corruption des données » à l’époque a fait apparaître les chiffres antérieurs à 2021 beaucoup plus bas que le nombre réel de cas pour ces années.

En outre, des études ont montré que la protection contre le COVID induite par les injections s’estompe au bout d’environ six mois (ou potentiellement plus tôt) ; en revanche, plus de 150 études ont montré que l’immunité naturelle contre une infection antérieure au COVID « est aussi ou plus robuste et supérieure » aux injections.

Par conséquent, les preuves suggèrent qu’une stratégie axée sur les vaccinations de masse et les rappels de plus en plus fréquents n’a pas réussi à mettre fin à la pandémie en échange de ces problèmes. Le gouvernement fédéral américain considère que plus de 219 millions d’Américains (66 % des personnes éligibles) sont « entièrement vaccinés » (un objectif variable étant donné la nature temporaire des injections), mais les données de l’université Johns Hopkins publiées en octobre dernier montrent que le nombre d’Américains morts du COVID-19 à ce stade en 2021 (353 000) est supérieur à celui de toute l’année 2020 (352 000).

L’injection Moderna a été disponible tout au long de l’année 2021 ; les injections Pfizer et Johnson & Johnson ont été disponibles fin février de la même année.

Augmentation des événements cardiovasculaires d’urgence dans la population de moins de 40 ans en Israël pendant le lancement du vaccin et la troisième vague de COVID-19 https://doi.org/10.1038/s41598-022-10928-z Explication par Karina Acevedo Whitehouse Ph.D.

Dans cette étude, récemment publiée dans Scientific Reports (https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z), Sun et al. ont présenté des données épidémiologiques sur les événements cardiovasculaires d’urgence chez les personnes âgées de 16 à 39 ans. Plus précisément, ils ont évalué le nombre d’appels aux services médicaux d’urgence pour syndrome coronarien aigu et infarctus du myocarde effectués entre janvier et mai 2021 et l’ont comparé à ce qui s’est passé en 2019 et 2020. Ils ont constaté une augmentation significative (25 %) de ces événements au cours des six mois étudiés en 2021, contrairement à ce qui s’est passé pendant la période COVID-19 (10 mois comprenant deux vagues de cas) où il n’y avait pas de vaccins pour ce groupe d’âge, ni pendant la période prépandémique (14 mois) pour ce groupe d’âge. L’étude de Sun et al. est intéressante d’un point de vue épidémiologique, étant donné qu’elle a été menée en Israël qui n’a utilisé que le vaccin Pfizer/BioNTech (il n’y a donc pas de facteurs de confusion tels que des différences dans les vaccins administrés) et parce qu’ils ont rapidement vacciné toute la population au cours des premiers mois de 2021.