9,8 millions de dollars accordés l’an dernier par l’agence de Fauci pour tester un traitement contre la variole du singe

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dirigé par le Dr Anthony Fauci, a versé l’an dernier 9,8 millions de dollars à des chercheurs gouvernementaux pour tester un traitement contre la variole du singe, selon le National Pulse.

Selon les National Institutes for Health (NIH), qui supervisent le NIAID, la recherche a commencé le 28 septembre 2020 et se terminera le 27 septembre 2025. Son objectif est de réaliser un “essai randomisé, contrôlé par placebo, sur la sécurité et l’efficacité du tecovirimat pour le traitement des patients atteints de la maladie du virus du monkeypox.” Il n’est pas clair si la subvention prévoyait des paiements en 2020.

Le NIAID a accordé la subvention au Frederick National Laboratory for Cancer Research, un centre de recherche et de développement financé par le gouvernement fédéral à Frederick, dans le Maryland, et soutenu par le National Cancer Institute.

Selon le résumé de la subvention :

“La similitude entre la variole du singe et le virus de la variole [smallpox], associée aux inquiétudes concernant le potentiel du virus de la variole en tant qu’agent de bioterrorisme potentiel, ont placé les traitements contre la variole du singe au premier plan des programmes de santé publique et de recherche scientifique dans de nombreux pays.”

Le 25 mai, SIGA Technologies Inc. a annoncé qu’elle avait reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une formulation intraveineuse de l’antiviral tecovirimat (appelée TPOXX) pour le traitement de la variole.

Bien que la variole ait été éradiquée en 1980, le traitement a été développé au cas où la variole serait utilisée comme arme biologique.

Les États-Unis, le Canada et l’Europe ont approuvé une formulation orale de TPOXX pour le traitement de la variole, et l’Europe l’a également approuvé pour le traitement de la variole du singe et de la variole de la vache.

Au 30 mai, le projet du NIH n’avait donné lieu à aucune étude, aucun document ou brevet accessible au public, selon The National Pulse.

Le National Pulse a qualifié le moment choisi pour l’octroi de cette subvention de “curieux”, car il intervient alors que des géants pharmaceutiques tels que Pfizer et Johson & Johnson réalisent des bénéfices records grâce à la pandémie de COVID-19.

Le Dr Lori Dodd, statisticienne mathématicienne dans la branche de recherche biostatistique du NIAID, est la chercheuse principale du projet.

Lors d’un récent segment de l’émission “Rising” de The Hill, les co-animatrices Briahna Joy Gray et Kim Iversen ont rappelé aux téléspectateurs que Mme Dodd a été “exposée pour son implication dans la modification des données des essais du remdesivir par l’agence afin de faire paraître [remdesivir] plus efficace contre le COVID”.

Iversen et Gray ont également trouvé le moment du financement suspect.

“Cela pourrait n’être qu’une coïncidence”, a déclaré Iversen, ” … mais je dirai qu’il y a quelque chose de très suspect dans le fait qu’ils ont commencé à travailler sur l’identification de traitements pour la variole du singe en septembre 2020. C’est un virus qui existe depuis 1970.”

Cependant, a déclaré Gray, “dans un monde où tout le monde est certainement préoccupé par les virus en raison de COVID-19, peut-être que l’argent a simplement commencé à couler à l’automne 2020.”

“Ce qui est étrange”, a répondu Mme Iversen, “c’est qu’il y a maintenant soudainement une épidémie de [of monekypox] et que cette épidémie fait les gros titres et se répand dans le monde entier.”

Mme Iversen a laissé entendre que le NIH espérait peut-être mettre au point un nouveau traitement contre la variole du singe, car la peur de la maladie grandit dans l’opinion publique.

Comme l’a rapporté The Defender, d’autres personnes ont également remis en question le caractère inattendu de l’épidémie de variole du singe après avoir pris connaissance d’une simulation sur table, en mars 2021, d’une hypothétique épidémie mortelle de variole du singe prévue pour mai 2022.

Certains analystes ont suggéré que l’épidémie pourrait résulter d’une recherche par gain de fonction ou d’expériences similaires impliquant le virus.

Selon The National Pulse, une étude publiée en février 2022 et examinée par des pairs a révélé que des scientifiques avaient réalisé un projet de recherche sur le gain de fonction lié à la variole du singe à l’Institut de virologie de Wuhan en août 2021.

Regardez le segment “Rising” ici :