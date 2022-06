Assourdissant ! Aux Etats-Unis, une oreille imprimée en 3D a été greffée avec succès

C’est une grande première clinique : une oreille constituée des propres cellules d'une patiente et imprimée en 3D a été greffée avec succès aux États-Unis.

Cette patiente américaine âgée de 20 ans souffrait de microtie, une malformation congénitale où l’une, voire les deux oreilles externes, sont absentes ou sous-développées. Elle touche en Europe environ 15 naissances sur 100 000. Et la reconstruction était jusque-là très difficile.

L'exploit a été réalisé par l’équipe d’Arturo Bonilla, fondateur et directeur de Microtia-Congenital Ear Deformity Institute. Cet implant, baptisé AuriNovo, a été développé par la société de biotechnologie spécialisée dans la médecine régénérative 3DBio Therapeutics.

Comment la prothèse d’oreille a été conçue ?

Concrètement, les spécialistes ont prélevé des cellules cartilagineuses sur la patiente et les ont cultivées en laboratoire. Elles ont ensuite été mélangées à de l’hydrogel de collagène. Puis, il ne leur restait "plus qu’à" imprimer le résultat en 3D, dans la forme de l’oreille saine.

Jusqu’à présent, les techniques chirurgicales permettant la reconstruction de l’oreille étaient plus invasives, puisqu’elles nécessitaient le prélèvement de cartilage costal ou l’utilisation d’implants en polyéthylène poreux (EPI). Cette nouvelle technique, si elle est validée par l’essai clinique en cours depuis cinq ans et sur une dizaine d'autres patients, sera beaucoup moins invasive. Elle présente un autre avantage notable : l’oreille devrait suivre la croissance et l’évolution de la personne greffée.

Cette avancée technologique pourrait par ailleurs ouvrir la voie à d'autres trouvailles pour d'autres types de reconstruction, orthopédiques notamment.