Bill Gates : sa fondation donne plus de 300 millions de dollars aux principaux médias du monde entier

Bill Gates est l’un des hommes les plus riches du monde. Il a déjà donné une partie de sa fortune à sa fondation Bill & Melinda Gates. Appelé « Saint Bill » par le Guardian, et régulièrement loué pour ses actions philanthropiques, son but est surtout d’imposer sa vision du monde à travers sa fondation.

À travers sa fondation, le fondateur de Microsoft finance les plus grands médias du monde. Un chaînon de plus dans la mécanique bien huilée de sa fondation pour accroître son influence dans le monde ?

◆ Bill Gates, ou le philanthro-capitalisme moderne

Dans un livre enquête, Lionel Astruc avait montré tout le business qui se cache derrière la fondation Bill & Melinda Gates. Dans une interview sur France Inter, le journaliste explique que la fondation, qui existe depuis 2000, s’intéresse à tous les domaines : santé, agriculture, éducation, etc. « Officiellement, son objectif est de lutter contre les inégalités […] En réalité, elle alimente davantage et consolide un système qui produit des inégalités. » Pour le journaliste, la fondation aurait une certaine vision du monde bien éloignée de ses bonnes intentions affichées. « Bill Gates est obsédé par la technologie. Dans le domaine de l’agriculture, il est absolument persuadé que les OGM vont sauver le monde. Mais là où cela pose problème, c’est qu’il cherche à imposer ses solutions. »

◆ Acteur de la vaccination mondiale contre la Covid-19 ?

Bill Gates est également un fervent défenseur des vaccins et n’a pas ménagé ses efforts pour que le plus grand nombre ait accès au vaccin contre la Covid-19. Participation à des campagnes de financement internationales, rencontres avec des cadres de l’industrie pharmaceutique, avec des chefs de gouvernement : telles sont quelques-unes des démarches mises en œuvre, par l’entrepreneur, qui estimait avoir un rôle clé à jouer dans le développement des vaccins à l’échelle planétaire, avait-il indiqué au New York Times.

En plus d’être le deuxième plus gros contributeur de l’OMS, ces dernières années, la Fondation Bill-et-Melinda-Gates a fait plus de 300 millions de dollars de dons aux organes de presse les plus importants du monde. L’on retrouve la liste de ses contributions sur le site de la fondation. On y trouve notamment The Guardian avec 12 951 391 $, Der Spiegel (Allemagne) avec 5 437 294 $, NBCUniversal Media avec 4 373 500 $, Le Monde (France) avec 4 014 512 $, El País (Espagne) avec 3 968 184 $, la BBC (Royaume-Uni) avec 3 668 657 $, CNN (États-Unis) avec 3 600 000 $, Al Jazeera (Qatar) avec 1 000 000 $, et bien d’autres médias. Pourquoi financer autant de médias, si ce n’est pour accroître son influence dans le monde et imposer sa vision ? Ces médias prendraient-ils le risque de perdre les dons de la fondation en enquêtant sur Bill Gates ?

source:https://www.nexus.fr/actualite/news