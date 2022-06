Covid-19: Pfizer poursuivra sa politique expérimentale, faisant fi des recommandations de la FDA

Pfizer a admis qu’elle n’avait plus l’intention de fabriquer des vaccins approuvés par la FDA et qu’elle allait plutôt continuer à produire la version des vaccins expérimentaux bénéficiant d’une autorisation d’utilisation en urgence (EUA).

Dr. Anthony Fauci said surveys show 30% of unvaccinated Americans said if the vaccine was FDA approved they would get the shot. It was approved today and Fauci said “The time has come.”

President Biden says anyone who was waiting for an FDA-approved Covid vaccine should "go get your vaccination and get it today" https://t.co/UrDwnjMZGc pic.twitter.com/OQ4Uwet23M

The Dossier en parle : Il a été célébré comme une cause de soulagement national, et de nombreux Américains se sont rendus dans leurs pharmacies locales en ayant l’impression, grâce à la propagande gouvernementale et pharmaceutique, qu’ils recevaient un vaccin contre le COVID approuvé par la FDA. Pourtant, ce produit juridiquement distinct, tel que nous le connaissons, n’a jamais existé. Et maintenant nous savons, grâce à Pfizer, qu’il n’existera jamais.

Pour les non-initiés :

Le Comirnaty est un produit juridiquement distinct des vaccins autorisés en cas d’urgence (EUA), et il n’a jamais été mis sur le marché. Pendant des mois, aucun vaccin de ce type n’a jamais été disponible. Les personnes qui ont reçu la ou les « piqûres de Pfizer » ont été injectées avec la version des piqûres bénéficiant d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA).

L’opération d’information a réussi. Il existait bien un vaccin approuvé par la FDA, du moins sur le papier, mais vous ne pouviez pas l’obtenir.

Lorsqu’elle a été confrontée à cette épreuve, Pfizer a qualifié ce problème de question d’inventaire qui n’avait rien à voir avec la distinction juridique entre un produit expérimental EUA et un vaccin approuvé par la FDA. Jusqu’à il y a quelques semaines, voici la déclaration affichée sur le site Web des CDC par Pfizer :

« Pfizer une demande de licence pour produit biologique (BLA) de la FDA le 23 août 2021 pour son vaccin COVID-19 destiné aux personnes âgées de 16 ans et plus (COMIRNATY). À ce moment-là, la FDA a publié une notice d’accompagnement de la BLA qui incluait le nouveau nom commercial du vaccin COVID-19 COMIRNATY et indiquait 2 nouveaux NDC (0069-1000-03, 0069-1000-02) et des images d’étiquettes portant le nouveau nom commercial. À l’heure actuelle, Pfizer ne prévoit pas de produire de produit avec ces nouveaux NDC et étiquettes au cours des prochains mois, alors que le produit autorisé par l’EUA est toujours disponible et en cours de distribution aux États-Unis. Ainsi, les CDC, l’AMA et les compilations de médicaments pourraient ne pas publier ces nouveaux codes jusqu’à ce que Pfizer ait déterminé quand le produit sera fabriqué avec les étiquettes de la BLA. «

En mai, Pfizer a mis à jour sa déclaration pour mentionner un produit Comirnaty homologué en décembre 2021, qui a obtenu une licence quatre mois après le communiqué de presse très médiatisé de la FDA en août.

Et la semaine dernière, Pfizer a finalement reconnu que son produit sous licence original ne sera jamais distribué. Dans une mise à jour non signalée sur le site des CDC, Pfizer a dit à l’agence :

« Pfizer a reçu une première licence BLA de la FDA le 23 août 2021 pour son vaccin COVID-19 destiné aux personnes de 16 ans et plus (COMIRNATY). À ce moment-là, la FDA a publié une notice d’accompagnement de la BLA qui incluait le nouveau nom commercial du vaccin contre le COVID-19 COMIRNATY et indiquait 2 nouveaux NDC (0069-1000-03, 0069-1000-02) et des images d’étiquettes portant le nouveau nom commercial. Ces NDC ne seront pas fabriqués. Seuls les NDC pour la formulation trisaccharose approuvée par la suite par la BLA seront produits. »

La principale différence entre la formulation approuvée à l’origine et la formulation trisaccharose est que, selon les fabricants, cette dernière peut être conservée pendant une période beaucoup plus longue en dehors d’un congélateur ultra-froid. Ces congélateurs coûtent plus de 10 000 $ l’unité et chaque appareil consomme autant d’énergie par jour qu’un foyer américain moyen. Un stockage incorrect peut rendre l’ARNm instable.

Il est à noter que les essais cliniques du vaccin Pfizer ont été réalisés sans l’ingrédient trisaccharose modifié. Compte tenu de la nature partisane de Pfizer, des médias d’entreprise, des bureaucraties sanitaires gouvernementales et du manque d’expertise de votre correspondant dans ce domaine, il n’est pas certain que cela soit significatif.

Un autre élément notable à surveiller dans les jours et semaines à venir est la possibilité que le produit approuvé par la suite par la FDA devienne enfin disponible aux États-Unis. Ces derniers jours, les CDC ont supprimé la mention « non commandable pour le moment » au-dessus de la description du Spikevax de Comirnaty et Moderna.

En outre, comme l’a rapporté Uncover DC, le Département de la Défense semble être dans les premières étapes de la commande de ce qu’il a interprété comme un minimum légalement requis de Comirnaty afin de poursuivre son obligation d’ARNm pour les membres des services américains.

https://www.aubedigitale.com/pfizer-avoue-quil-ne-fabriquera-jamais-les-vaccins-anti-covid-originaux-approuves-par-la-fda/