Covid-19: une étude prouve l'efficacité de la vitamine D pour limiter les décès chez les personnes âgées

"Ce résultat est important et cohérent avec ce que nous savions des effets anti-inflammatoires de la vitamine D, en réduisant très significativement le risque de décès à 14 jours, et en évitant manifestement l’emballement inflammatoire", écrit dans

Synthétisée dans le corps humain à partir des rayonnements du soleil, la vitamine D est réputée pour ses effets anti-inflammatoires dans les maladies infectieuses et cancéreuses. Plus précisément, pour rentrer dans l'organisme humain, le Covid-19 utilise la protéine ACE2, qu'il vient déréguler. Or, la vitamine D a l'effet inverse. Elle vient réguler l'expression de l'ACE2, et donc limiter les effets du Covid-19 chez l'homme.

"C’est pourquoi nous avons rapidement imaginé, dès mars 2020, que la vitamine D pourrait aider à lutter contre les formes graves de Covid-19", ajoute le professeur Annweiler.

Étude labellisée "priorité nationale de recherche"

Lancée en avril 2020, l'étude COVIT-TRIAL, labellisée priorité nationale de recherche par l'État, avait pour mission d'évaluer l'effet sur la mortalité de l'administration d'une forte dose de vitamine D chez les patients porteurs du Covid-19, mais également de mesurer la sécurité de l'administration d'une forte quantité de vitamine.

Pour ce faire, 260 patients ont été suivis entre avril et décembre 2020, dans neuf hôpitaux français. Ceux d'Angers, de Bordeaux, de Limoges, de Nantes, de Nice, de Saint-Étienne, de Tours, du Mans et de Saumur, ainsi que les Ehpad dépendant de ces établissements.

Les patients sélectionnés étaient soit âgés de 65 ans et plus avec des "critères d'évolution défavorables", ou des patients âgés de 75 ans et plus. Tous atteints du Covid-19.

https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-une-etude-prouve-l-efficacite-de-la-vitamine-d-pour-limiter-les-deces-chez-les-personnes-agees_AD-202206020387.html