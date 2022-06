Des farfadets rouges aperçus au Mont-Blanc

Les phénomènes lumineux rares appelés farfadets rouges, ou sprites ou encore sylphes, ont été photographiés au Mont-Blanc.

Comment se forment les farfadets rouges

Les farfadets rouges sont des phénomènes lumineux impressionnants, peu connus du grand public, et mal expliqués par la science. Concrètement, il s’agit d’une décharge électrique intense, qui a lieu au-dessus d’un virulent cumulonimbus. Ils ne sont visibles que pendant les orages et en haute atmosphère.

En effet, leur hauteur peut atteindre les 40 km et ils se forment uniquement entre 80 et 145 kilomètres d’altitude. Ils ont une forme de méduse avec des filaments qui descendent en direction de la Terre. Le phénomène est extrêmement rapide puisqu’il ne dure qu’entre 3 et 10 microsecondes (soit 0,000 003 seconde à 0,000 010 seconde). Et ce qui fait également leur particularité est cette couleur rouge. En effet, cette couleur est le résultat de la présence d’atomes d’oxygènes et d’azote dans la stratosphère et la mésosphère.

Les farfadets rouges sont très difficiles à observer. D’une part, il est nécessaire d’être en hauteur pour les voir. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire en observant les photos, ils ne dégagent que peu de luminosité. Enfin, pour en apercevoir, il faut que le ciel soit dégagé, ce qui n’arrive pas souvent durant .