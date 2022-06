Des scientifiques affirment que des « fleurs empoisonnées » dans le cerveau pourraient être à l’origine de la maladie d’Alzheimer

Un communiqué sur l’étude de l’université de New York explique que les chercheurs à l’origine de ce nouvel article fascinant, publié en couverture de la revue Nature Neuroscience, soutiennent que les racines de la maladie d’Alzheimer pourraient commencer à se former bien plus tôt qu’on ne le pensait jusqu’à présent et entraîner des accumulations surnommées « fleurs empoisonnées ».

En utilisant des souris élevées pour développer la maladie, les chercheurs en neurosciences pensent avoir trouvé la cause de la maladie dans les sacs d’élimination des déchets des cellules du cerveau, appelés lysosomes. Ces sacs remplis d’enzymes acides sont non seulement essentiels à « la décomposition, l’élimination et le recyclage routiniers des déchets métaboliques issus des réactions cellulaires quotidiennes », mais ils font également partie intégrante de l’élimination des maladies des cellules cérébrales – et de l’élimination des restes des cellules après leur mort.

En observant les lysosomes de souris alors que leurs enzymes acides s’engageaient dans leur processus d’élimination des déchets, les chercheurs ont constaté que certains lysosomes s’agrandissaient en fusionnant avec les déchets qu’ils sont censés éliminer, formant finalement des motifs « en forme de fleur » lorsqu’ils sortaient des membranes cellulaires qui les abritaient et prenaient possession du noyau.

À l’intérieur de ces « fleurs empoisonnées », les filaments de la plaque amyloïde, connue comme une caractéristique de la maladie d’Alzheimer, sont apparus beaucoup plus tôt que ce qui avait été constaté auparavant.

« Auparavant », a déclaré le chercheur principal Ju-Hyun Lee dans le communiqué, « l’hypothèse de travail attribuait principalement les dommages observés dans la maladie d’Alzheimer à ce qui venait après l’accumulation d’amyloïde à l’extérieur des cellules du cerveau, et non avant et à l’intérieur des neurones. »