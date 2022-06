Deux villes amazoniennes perdues, cachées depuis des siècles, découvertes en Bolivie

Selon le Smithsonian Magazine, les scientifiques ont découvert le complexe tentaculaire dans les Llanos de Mojos, en Amazonie bolivienne. Abandonnées pendant 600 ans, les chaussées surélevées et les structures pyramidales ont été attribuées au peuple Casarabe, qui a prospéré dans cette région impénétrable entre 500 et 1400 ans avant notre ère.

Les chercheurs ont utilisé une technologie moderne de télédétection appelée lidar pour pénétrer dans l’Amazonie et regarder sous sa surface envahie par la végétation. Publiée dans la revue Nature, leur étude décrit une forteresse massive dotée de centres urbains, de nombreux établissements suburbains et d’un système de réservoirs d’eau et de canaux.

« C’est à mon sens le cas le plus clair d’un paysage amazonien entièrement urbanisé », a déclaré Michael Heckenberger, anthropologue à l’université de Floride. « C’est un travail merveilleux. Il montre une gamme vraiment remarquable de choses que les humains ont fait dans le passé pour travailler avec leur paysage et travailler avec des populations de plus en plus grandes. »

Selon The Guardian, le réseau de villes antiques s’étend sur des centaines de kilomètres carrés. Sa découverte a commencé il y a plus d’un siècle, lorsque des archéologues ont remarqué que de curieux monticules faisaient partie de la topographie. Les fouilles menées depuis ont confirmé que la région était autrefois habitée par les Casarabe, mais seule la technologie moderne permettait d’en savoir plus.

L’archéologue Heiko Prümers a commencé à cartographier la région avec un lidar depuis un hélicoptère en 2019. Après avoir déforesté numériquement les scans résultants de la végétation de surface, il a pu analyser les structures situées en dessous. Les images étonnantes ont révélé des pyramides et des plates-formes pouvant atteindre 21 mètres de haut, avec des chaussées et des canaux s’étendant sur 965 km.

Le lidar envoie des faisceaux infrarouges depuis un avion, et ces faisceaux rebondissent après avoir touché une surface. Les données renvoyées fournissent une mesure exacte de la distance. M. Prümers a cartographié six zones différentes, allant de 6 à 51 kilomètres carrés. Après avoir enlevé la végétation, il a trouvé 26 sites, dont 11 étaient inconnus auparavant.