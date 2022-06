Droit vers la guerre : L’OTAN va augmenter considérablement ses effectifs à haut niveau de préparation, de 650 %

À l’approche du sommet de l’OTAN qui se tiendra cette semaine à Madrid, de mardi à jeudi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé ce qui sera certainement considéré par Moscou comme une nouvelle escalade importante des tensions sur le front militaire.

Lors d’un point de presse lundi, M. Stoltenberg a annoncé que l’OTAN renforçait considérablement ses forces à haut niveau de préparation pour les porter à « bien plus de 300 000 ». Il s’agit d’une augmentation de 650 % par rapport au niveau actuel de 40 000 hommes. Cette augmentation importante devrait être examinée et approuvée lors du sommet de cette semaine, à un moment où des appels urgents ont été lancés au sein de l’alliance pour renforcer les bases de l’OTAN en Europe de l’Est et dans les pays baltes afin de dissuader toute nouvelle agression russe.

« Nous allons renforcer nos groupements tactiques dans la partie orientale de l’Alliance jusqu’au niveau de la brigade », a déclaré M. Stoltenberg. Il a expliqué que les alliés « transformeront la Force de réaction de l’OTAN et porteront à bien plus de 300 000 le nombre de nos forces à haut niveau de préparation ».

On s’attend à ce que des troupes occidentales beaucoup plus nombreuses soient désignées, en particulier pour la petite Lituanie, qui joue actuellement un rôle prépondérant dans le bras de fer entre l’UE et l’OTAN et la Russie, en raison du « blocus » économique imposé à l’exclave russe de Kaliningrad.

Le chef de l’OTAN a donné plus de détails, selon Politico :

Le modèle comprendra « davantage d’équipements prépositionnés, et des stocks de fournitures militaires », ainsi que « davantage de capacités déployées vers l’avant, comme la défense aérienne » et « un commandement et un contrôle renforcés », a déclaré Stoltenberg.

Les nouveaux plans de défense impliqueront des « forces pré-affectées à la défense d’alliés spécifiques » qui « s’exerceront avec les forces de défense nationales » et « se familiariseront avec le terrain et les installations locales, ainsi qu’avec nos nouveaux stocks prépositionnés, de manière à pouvoir répondre sans heurts et rapidement à toute situation d’urgence », selon le chef de l’OTAN.

En prélude au sommet de l’OTAN à Madrid, M. Stoltenberg a souligné que les membres de l’alliance présenteront un front uni en affirmant « que la Russie constitue une menace directe pour notre sécurité, nos valeurs et l’ordre international fondé sur des règles ».

Cependant, la Turquie – qui possède la deuxième plus grande armée de l’alliance – a jusqu’à présent refusé de jouer le jeu sur les demandes d’adhésion de la Suède et de la Finlande, qui ont fait l’objet d’une intense activité diplomatique cette semaine.

Un autre thème principal du sommet, et un point moins litigieux, sera la poursuite de l’augmentation des armes et des fournitures militaires à Kiev, à un moment où il est devenu évident que l’armée ukrainienne est largement dépassée par les forces russes supérieures dans la région contestée du Donbass.

Source