Dans une interview accordée ce week-end aux médias allemands, la directrice de l’agence de police européenne Europol a lancé un avertissement alarmant concernant l’énorme quantité d’armes déversées par l’Occident en Ukraine.

La directrice d’Europol, Catherine De Bolle, a déclaré au journal allemand Welt am Sonntag que l’afflux d’armes sur le champ de bataille Ukraine-Russie pourrait se retrouver entre les mains de groupes criminels pendant des années. « À un moment donné, la guerre sera terminée. Nous voulons éviter une situation comme celle qui a suivi la guerre dans les Balkans il y a 30 ans », a-t-elle déclaré à la publication, en référence aux conflits qui ont suivi l’effondrement de la Yougoslavie.

« Les armes de cette guerre sont encore utilisées par des groupes criminels aujourd’hui », a souligné Mme De Bolle en parlant des conflits des Balkans et de ce qui semble être une situation similaire en Ukraine.

« La situation est très dynamique et fragmentée et nous recevons des chiffres différents de nos partenaires européens », a déclaré Mme De Bolle. Elle a souligné qu’en réponse, son agence cherche à « trouver un moyen de gérer la situation après une éventuelle fin de la guerre ». Elle a précisé que cela impliquerait qu’Europol « réunisse une task force internationale qui s’occupera de cette question ».

Le conflit ukrainien a attiré des dizaines de milliers de volontaires étrangers après que le gouvernement de Kiev a créé une légion étrangère. Cette légion comprend également des vétérans et des mercenaires américains et britanniques. Sur ce point, elle a expliqué, comme cité par la Deutsche Welle :

Les personnes qui se rendent en Ukraine ont des expériences et des idéologies différentes. Mais elle a ajouté que même ceux qui sont désillusionnés par la violence dont ils sont témoins là-bas seront sous observation.

La Russie, pour sa part, a longtemps mis en avant les groupes d’extrême droite et néonazis et le danger de les armer. Le bataillon Azov, en particulier, a été sur les lignes de front dans ce qui est maintenant Marioupol, contrôlé par la Russie, et est considéré comme une force de combat ukrainienne principale dans le Donbass.

Le Kremlin s’est particulièrement plaint de l’afflux de missiles Stinger américains sur le champ de bataille ukrainien. Les Stinger ne constituent pas seulement une grave menace pour les avions militaires, mais aussi pour l’aviation civile.