Irak: Découverte d’une cité antique vieille de 3 400 ans

Les ruines comprennent un palais et plusieurs autres structures imposantes de l’âge du bronze, vieilles d’environ 3 400 ans. Selon les archéologues, il s’agirait des vestiges de l’antique cité de Zakhiku , centre important du mystérieux royaume du Mittani , ayant prospéré sur les rives du Tigre entre 1550 et 1350 avant notre ère.

Au cours des derniers mois, l’ Irak a été frappée par une sécheresse extrême. À mesure que l’eau du réservoir de Mossoul était drainée pour irriguer les cultures de la région, les ruines d’une ville antique sont apparues. Le barrage ayant été construit dans les années 1980, avant que le site archéologique, baptisé Kemune , ne soit étudié et catalogué, cet évènement constituait une rare opportunité pour les scientifiques de l’explorer.

Celle-ci avait été initialement repérée en 2018, lors d’une brève baisse du niveau du barrage. Lorsque ce scénario s’est reproduit en décembre 2021, les archéologues se tenaient prêts et ont pu profiter de cette fenêtre de quelques mois pour poursuivre leurs fouilles.

Au cours de cette nouvelle campagne, Hasan Ahmed Qasim et ses collègues ont notamment mis au jour une fortification massive avec un mur et des tours, un complexe industriel et un entrepôt monumental à plusieurs étages, qui aurait accueilli d’énormes quantités de marchandises provenant de toute la région.