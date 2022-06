Israël utilise des armes américaines pour faire sauter des projets humanitaires américains à Gaza

Lors de sa guerre de mai 2021 contre les militants de Gaza, Israël a utilisé des armes américaines pour détruire des projets humanitaires américains et endommager une usine d’embouteillage Coca-Cola appartenant à des Américains, selon un rapport de The Intercept.

Les installations endommagées ou détruites comprenaient :

Des dizaines d’écoles gérées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), soutenu par le Département d’État américain.

Des hôpitaux, des installations de traitement de l’eau et d’assainissement financés par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Plus de cent installations de l’UNRWA ont été frappées, causant plus d’un million de dollars de dégâts.

L’impact est bien plus que financier. Comme l’explique Daniel Boguslaw, de The Intercept :

À Khan Yunis, Rafa et Beit Lahia, les infrastructures de traitement des eaux usées et les réservoirs d’eau financés par l’USAID, pour la construction desquels le gouvernement américain a dépensé des millions, ont été détruits par des attaques aériennes qui ont touché plus de 300 000 civils. Quatre-vingt-dix-sept pour cent de l’eau à Gaza est contaminée, ce qui entraîne une crise de santé publique généralisée, rendue encore pire par la destruction des infrastructures hydrauliques financées par les États-Unis.