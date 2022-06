Le Forum économique mondial exhorte les gens à manger des algues et des cactus pour sauver la planète

Les technocrates du Forum économique mondial exhortent les gens à abandonner la viande et d’autres aliments jugés nocifs pour la planète et à consommer plutôt des « aliments bénéfiques pour le climat » tels que les algues, les algues et les cactus.

Le FEM a lancé cet appel à la fin de la réunion des élitistes mondiaux qui s’est tenue à Davos, en Suisse, en 2022.

Un résumé vidéo a été publié sur Twitter, dans lequel le FEM fait la promotion d’alternatives à un système alimentaire qui, selon lui, est responsable des deux tiers des émissions mondiales de dioxyde de carbone.

Une liste de départ publiée par l’organisation fait triompher les algues comme étant « un remplacement idéal de la viande », car elles ont un « profil carbone-négatif » et sont riches en « acides gras essentiels et en vitamines et antioxydants ».

Le guide souligne également que le cactus contient « des quantités élevées de vitamines C et E, de caroténoïdes, de fibres et d’acides aminés », notant qu’il est déjà couramment consommé au Mexique.

« Cette crise alimentaire est réelle, et nous devons trouver des solutions », a déclaré la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala.

En décembre 2020, le Forum économique mondial a publié deux articles sur son site web qui exploraient la manière dont les gens pourraient être conditionnés pour s’habituer à l’idée de manger des mauvaises herbes, des insectes et de boire de l’eau d’égout afin de réduire les émissions de CO2.

Au début de l’année, Amanda Little, professeur à l’université Vanderbilt, a soutenu que tout le monde devait commencer à manger des insectes et que l’approbation de l’UE leur conférait une forme de « dignité ».

En février, le média Bloomberg, appartenant à des milliardaires, a déclaré que les Américains devraient faire face à l’inflation galopante en mangeant des lentilles plutôt que de la viande.

En Allemagne, un groupe d’économistes de l’environnement a également demandé que d’énormes taxes soient imposées sur les produits carnés pour lutter contre le changement climatique, en demandant que le bœuf soit 56 % plus cher.

« Il n’existe aucune trace de ce qui a été servi aux 2 500 délégués invités qui ont dîné lors de ce rassemblement d’élite à Davos, ni du respect ou non des instructions diététiques du WEF par les participants », écrit Simon Kent.

Si l’on en croit le sommet sur le changement climatique organisé par la Cop26 en Écosse l’année dernière, les algues et les cactus n’étaient pas au menu.

Les participants y ont dégusté des plats remplis d’ingrédients d’origine animale dont l’empreinte carbone était au moins deux fois supérieure à celle d’un repas britannique moyen.