Le Groupe Bilderberg se réunit en ce moment à Washington (liste des participants)

Grâce à la nature privée de la réunion, les participants y prennent part en tant qu’individus et non à titre officiel, et ne sont donc pas liés par les conventions de leur fonction ou par des positions convenues d’avance. Ils peuvent donc prendre le temps d’écouter, de réfléchir et de se faire une idée. Il n’y a pas d’ordre du jour détaillé, aucune résolution n’est proposée, aucun vote n’est effectué et aucune déclaration politique n’est émise.

Adeyemo, Adewale (USA), Secrétaire adjoint, Department of The Treasury

Albares, José Manuel (ESP), Ministre des Affaires étrangères, Union européenne et Coopération

Altman, Roger C. (USA), Fondateur et président senior, Evercore Inc.

Altman, Sam (USA), PDG, OpenAI

Applebaum, Anne (États-Unis), Rédactrice en chef, The Atlantic

Arnaut, José Luís (PRT), associé directeur, CMS Rui Pena & Arnaut

Auken, Ida (DNK), Membre du Parlement, Le parti social-démocrate

Azoulay, Audrey (INT), Directrice générale, UNESCO

Baker, James H. (USA), Directeur, Bureau de l’évaluation nette, Bureau du Secrétaire à la Défense

Barbizet, Patricia (FRA), présidente et directrice générale, Temaris & Associés SAS

Barroso, José Manuel (PRT), président, Goldman Sachs International LLC

Baudson, Valérie (FRA), PDG, Amundi

Beurden, Ben van (NLD), PDG, Shell plc

Bourla, Albert (USA), président et directeur général, Pfizer Inc.

Buberl, Thomas (FRA), PDG, AXA SA

Burns, William J. (USA), directeur, CIA

Byrne, Thomas (IRL), ministre d’État aux affaires européennes

Campbell, Kurt (USA), Coordinateur de la Maison Blanche pour l’Indo-Pacifique, NSC

Carney, Mark J. (CAN), Vice-président, Brookfield Asset Management

Casado, Pablo (ESP), Ancien président, Partido Popular

Chhabra, Tarun (USA), Directeur principal pour la technologie et la sécurité nationale, Conseil national de sécurité

Donohoe, Paschal (IRL), Ministre des finances ; Président, Eurogroupe

Döpfner, Mathias (DEU), Président et PDG, Axel Springer SE

Dudley, William C. (USA), Chercheur principal, Université de Princeton

Easterly, Jen (USA), Directeur, Agence pour la cybersécurité et la sécurité de l’infrastructure

Economy, Elizabeth (USA), Conseiller principal pour la Chine, Département du Commerce

Émié, Bernard (FRA), directeur général, ministère des Armées

Emond, Charles (CAN), PDG, CDPQ

Erdogan, Emre (TUR), professeur de sciences politiques, Université Bilgi d’Istanbul

Eriksen, Oyvind (NOR), Président et PDG, Aker ASA

Ermotti, Sergio (CHE), Président, Swiss Re

Fanusie, Yaya (USA), Adjunct Senior Fellow, Centre pour une nouvelle sécurité américaine

Feltri, Stefano (ITA), Rédacteur en chef, Domani

Fleming, Jeremy (GBR), Directeur, Quartier général des communications du gouvernement britannique

Freeland, Chrystia (CAN), vice-première ministre

Furtado, Isabel (PRT), PDG, TMG Automotive

Gove, Michael (GBR), Secrétaire d’Etat chargé du nivellement, Cabinet Office

Halberstadt, Victor (NLD), Co-président des réunions Bilderberg ; Professeur d’économie, Université de Leiden

Hallengren, Lena (SWE), ministre de la Santé et des Affaires sociales

Hamers, Ralph (NLD), PDG, Groupe UBS SA

Hassabis, Demis (GBR), PDG et fondateur, DeepMind

Hedegaard, Connie (DNK), Présidente, Fondation KR

Henry, Mary Kay (USA), présidente internationale, Service Employees International Union

Hobson, Mellody (USA), Co-CEO et Présidente, Ariel Investments LLC

Hodges, Ben (USA), Chaire Pershing en études stratégiques, Centre d’analyse des politiques européennes

Hoekstra, Wopke (NLD), Ministre des Affaires étrangères

Hoffman, Reid (États-Unis), cofondateur, Inflection AI ; associé, Greylock

Huët, Jean Marc (NLD), Président, Heineken NV

Joshi, Shashank (GBR), rédacteur en chef pour la défense, The Economist

Karp, Alex (USA), PDG, Palantir Technologies Inc.

Kissinger, Henry A. (USA), président, Kissinger Associates Inc.

Koç, Ömer (TUR), Président, Koç Holding AS

Kofman, Michael (USA), directeur, programme d’études sur la Russie, Center for Naval Analysis

Kostrzewa, Wojciech (POL), président, Polish Business Roundtable

Krasnik, Martin (DNK), rédacteur en chef, Weekendavisen

Kravis, Henry R. (USA), Co-Président, KKR & Co. Inc.

Kravis, Marie-Josée (USA), Coprésidente des réunions Bilderberg ; Présidente du Musée d’art moderne

Kudelski, André (CHE), Président et CEO, Kudelski Group SA

Kukies, Jörg (DEU), Secrétaire d’État, Chancellerie

Lammy, David (GBR), Secrétaire d’État fictif aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, Chambre des Communes

LeCun, Yann (USA), Vice-président et scientifique en chef de l’IA, Facebook, Inc.

Leu, Livia (CHE), Secrétaire d’État, Département fédéral des affaires étrangères

Leysen, Thomas (BEL), Président, Umicore et Mediahuis ; Président DSM N.V.

Liikanen, Erkki (FIN), Président, IFRS Foundation Trustees

Little, Mark (CAN), Président et PDG, Suncor Energy Inc.

Looney, Bernard (GBR), PDG, BP plc

Lundstedt, Martin (SWE), PDG et président, Volvo Group

Lütke, Tobias (CAN), PDG, Shopify

Marin, Sanna (FIN), Première ministre

Markarowa, Oksana (UKR), Ambassadrice de l’Ukraine aux USA

Meinl-Reisinger, Beate (AUT), Chef de parti, NEOS

Michel, Charles (INT), Président, Conseil européen

Minton Beddoes, Zanny (GBR), Rédacteur en chef, The Economist

Mullen, Michael (USA), Ancien président des chefs d’état-major interarmées

Mundie, Craig J. (USA), Président, Mundie & Associates LLC

Pays-Bas, S.M. le Roi des (Pays-Bas)

Niemi, Kaius (FIN), Rédacteur en chef principal, Journal Helsingin Sanomat

Núñez, Carlos (ESP), Président exécutif, PRISA Media

O’Leary, Michael (IRL), PDG du groupe, Ryanair Group

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), Président, TITAN Cement Group

Petraeus, David H. (USA), Président, KKR Global Institute

Pierrakakis, Kyriakos (GRC), Ministre de la gouvernance numérique

Pinho, Ana (PRT), Président et PDG, Fondation Serralves

Pouyanné, Patrick (FRA), président-directeur général, TotalEnergies SE

Rachman, Gideon (GBR), commentateur en chef des affaires étrangères, The Financial Times

Raimondo, Gina M. (USA), Secrétaire au commerce

Reksten Skaugen, Grace (NOR), Membre du conseil d’administration, Investor AB

Rende, Mithat (TUR), Membre du Conseil d’administration, TSKB

Reynders, Didier (INT), Commissaire européen à la Justice

Rutte, Mark (NLD), Premier Ministre

Salvi, Diogo (PRT), Co-fondateur et PDG, TIMWE

Sawers, John (GBR), Président exécutif, Newbridge Advisory Ltd.

Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute

Schinas, Margaritis (INT), Vice-président, Commission européenne

Schmidt, Eric E. (USA), Ancien PDG et président, Google LLC

Scott, Kevin (USA), Directeur technique, Microsoft Corporation

Sebastião, Nuno (PRT), PDG, Feedzai

Sedwill, Mark (GBR), Président, Atlantic Futures Forum

Sikorski, Radoslaw (POL), Député européen, Parlement européen

Sinema, Kyrsten (USA), Sénatrice

Starace, Francesco (ITA), PDG, Enel S.p.A.

Stelzenmüller, Constanze (DEU), Chaire Fritz Stern, The Brookings Institution

Stoltenberg, Jens (INT), Secrétaire général, OTAN

Straeten, Tinne Van der (BEL), Ministre de l’énergie

Suleyman, Mustafa (GBR), PDG, Inflection AI

Sullivan, Jake (USA), Directeur, Conseil de sécurité nationale

Tellis, Ashley J. (USA), Chaire Tata pour les affaires stratégiques, Carnegie Endowment

Thiel, Peter (USA), Président, Thiel Capital LLC

Treichl, Andreas (AUT), Président, Président de la Fondation ERSTE

Tugendhat, Tom (GBR), MP ; président de la commission des affaires étrangères, Chambre des communes

Veremis, Markos (GRC), Co-fondateur et Président, Upstream

Vitrenko, Yuriy (UKR), PDG, Naftogaz

Wallander, Celeste (USA), Secrétaire adjoint à la défense pour les affaires de sécurité internationale

Wallenberg, Marcus (SWE), Président, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Walmsley, Emma (GBR), PDG, GlaxoSmithKline plc

Wennink, Peter (NLD), Président et PDG, ASML Holding NV

Yetkin, Murat (TUR), Journaliste/écrivain, YetkinReport

Yurdakul, Afsin (TUR), Journaliste, Habertürk News Network

Zeiler, Gerhard (AUS), Président Warnermedia International