Le New York Times découvre des espions et des commandos de l’Otan en Ukraine

Aux Etats-Unis, le New York Times (NYT) titre en grand: «Un réseau de commandos coordonne le flux d’armes en Ukraine, selon des responsables». Alors que les troupes russes poursuivent une campagne acharnée pour s’emparer de l’est de l’Ukraine, la capacité de ce pays, dirigé par Volodymyr Zelensky, à résister à l’assaut dépend plus que jamais de l’aide des Etats-Unis et de ses alliés – y compris «d’ un réseau furtif de commandos et d’espions se précipitant pour fournir des armes, des renseignements et formation, selon des responsables américains et européens», rapporte le quotidien new-yorkais.

Une logistique organisée et validée par l’UE, l’Otan et la France. L’Otan et l’UE, qui a à sa tête Ursula von der Leyen, dictent ces plans militaires et cette logistique pour apporter toujours plus d’armes en Ukraine. La France est aussi profondément impliquée dans cette organisation et le quotidien new-yorkais fait savoir que «ce travail est en grande partie effectué en dehors de l’Ukraine, dans des bases en Allemagne et en France, ainsi qu’au Royaume-Uni». Mieux encore, le NYT souligne que la CIA a continué d’opérer en Ukraine malgré la déclaration de l’administration Biden qui a affirmé qu’ elle n’y enverra pas de soldats américains. Le New York Times affirme qu’aux dires des responsables actuels et anciens, certains agents de la CIA continuent d’opérer dans le pays en secret, principalement à Kiev. Ils dirigent une grande partie des renseignements que les Etats-Unis partagent avec les forces ukrainiennes.

Des commandos de France en Ukraine. En outre, plusieurs dizaines de commandos d’autres pays de l’Otan, dont de France, du Royaume-Uni, du Canada et de Lituanie, opèrent en Ukraine. «Trois responsables américains ont confirmé que les Etats-Unis avaient retiré leurs 150 instructeurs militaires avant le début du conflit en février. Cependant, des commandos provenant de ces alliés sont restés ou sont allés en Ukraine depuis lors, entraînant et conseillant les troupes ukrainiennes ainsi que fournissant un plan de conduite sur le terrain pour les armes et autres formes d’assistance», divulgue le NYT.

Washington et ses alliés prennent des risques. Il y a peu de détails sur les activités de la CIA ou sur ceux des commandos. En plus des membres du personnel diplomatique, qui est revenu à Kiev après la renonciation de la Russie de prendre la capitale ukrainienne, ces agents militaires les ont accompagnés en surfant sur cette vague de retour.

D’autres journalistes américains ont commencé à dénoncer les actions de Washington et des alliés de l’Otan en Ukraine en se posant la question dans leurs articles et analyses si les Etats-Unis ne seraient finalement pas directement en conflit en Ukraine? Ces derniers voient le danger poindre à l’horizon et ils commencent à accuser les responsables politiques de leur pays de mettre en péril la paix mondiale et la vie des citoyens américains.

L’un des grands enjeux du sommet du G7, qui se tient dans un château des Alpes bavaroises, est de réaffirmer l’unité des Occidentaux et d’accentuer la pression sur la Russie, alors que la guerre en Ukraine s’installe dans la durée.

Les dirigeants des sept grandes puissances (Allemagne, Etats-Unis, France, Canada, Italie, Japon, Royaume-Uni) ont réaffirmé lundi leur soutien indéfectible à l’Ukraine et se sont engagés, dans une déclaration commune, «à continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique» à l’Ukraine, théâtre de combats meurtriers, «aussi longtemps qu’il le faudra».

Olivier Renault