Législatives : Ensemble et la Nupes au coude à coude

La majorité présidentielle a une semaine pour convaincre les Français de voter pour elle pour lui donner une majorité claire. Dans son discours prononcé à l'issue du premier tour, la Première ministre Elisabeth Borne a donc sonné le rappel auprès des abstentionnistes , les assurant de "la force de leur vote" et les enjoignant à "faire entendre leur voix dimanche prochain". "Nous avons une semaine pour convaincre", a-t-elle ajouté, alors que son parti n'a pas souhaité donner de consigne de vote nationale et que ce serait "le Front Républicain, contre les extrêmes", en estimant que "certains candidats de la Nupes sont extrêmes".

Si Ensemble! n'est pas assuré d'obtenir la majorité absolue, c'est à cause de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), alliance rassemblant insoumis, écologistes, socialistes et communistes. En réussissant à unir la gauche et à faire campagne avec le slogan "Jean-Luc Mélenchon Premier ministre", le leader insoumis a réussi à s'imposer comme le premier opposant à Emmanuel Macron.

Si la Nupes arrive en seconde position dans un mouchoir de poche avec la majorité présidentielle, elle ne réussirait pas pour autant à obtenir de majorité la semaine prochaine à l'issue du second tour. Selon les estimations de l'Ifop-Fiducial, elle pourrait envoyer 175 à 205 députés à l'Assemblée nationale. La "Nupes se retrouve face à un brise-lames : elle n'aura plus de réserve, elle ne peut compter sur des désistements, transformer l'essai va être difficile. L'union de la gauche est certes historique, mais après ?", a analysé auprès de l'AFP Denys Pouillard, directeur de l'observatoire de la vie politique et parlementaire.