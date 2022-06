Législatives: Macron et Mélenchon loin de leurs espérances, Le Pen seule gagnante

La coalition Ensemble (LaREM, Modem, Horizons et Agir) recueille désormais entre 210 et 230 sièges à l’issue des élections législatives, selon une nouvelle projection de l’institut Elabe pour BFMTV, L’Express avec notre partenaire SFR.

La Nupes - qui regroupe la France insoumise, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste - récolte pour sa part entre 170 et 190 sièges.

Vient ensuite le Rassemblement National qui obtient entre 80 et 95 sièges. L'alliance entre Les Républicains et UDI récolte désormais entre 58 et 65 sièges.

