Les deux députés de LFI, Raquel Garrido et Alexis Corbiere , emploient une femme de ménage sans titre de séjour et soumise à des cadences infernales

Les deux députés de LFI, élus en Seine-Saint-Denis, emploient depuis un an une femme de ménage sans titre de séjour et soumise à des cadences infernales, payée 150 E/semaine avec chantage aux papiers

Selon des informations du journal Le Point, les deux députés de La France Insoumise emploient comme aide à domicile une Algérienne sans papiers français sous-payée. Raquel Garrido a démenti ces accusations.

Accusation gênante pour le couple que forment Raquel Garrido et Alexis Corbière. Respectivement élue et réélu à l’Assemblée nationale, les deux figures de la France Insoumise emploieraient une femme sans-papiers comme aide à domicile, dévoile le journal Le Point. Cette Algérienne de 36 ans travaillerait de plus dans de mauvaises conditions. La députée a fermement démenti l'ensemble de ces informations.

L’affaire commence au mois de mai 2022. Alors qu’elle promène la dernière fille du couple, l’employée de maison fait l’objet d’un contrôle de police durant lequel elle doit justifier de sa situation administrative. Elle se trouve malheureusement en situation irrégulière dans le pays où elle est arrivée en 2008 avec un visa étudiant. Elle ne peut donc que présenter son passeport algérien. Toujours d’après les informations du Point, la femme raconte aux policiers qu’elle travaille de jour comme de nuit dans la maison du couple à Bagnolet et dans l’appartement parisien où leurs enfants sont “pris en charge” pour pouvoir être scolarisés dans la capitale. Dans le premier logement, elle a sa propre chambre, dans le second, elle dort sur le canapé.

Chantage aux papiers et paiement au lance-pierre

Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Cette employée de maison ne serait pas, ou peu, payée par Raquel Garrido et Alexis Corbière, comme le prouveraient des messages qu’elle a échangés avec la députée. “Monsieur te donnera 150 euros pour la semaine, on verra le reste après”, pourrait-on lire sur l’un d’entre eux, auquel l’Algérienne aurait répondu avec un émoji en pleurs. Réponse : “On te met un toit sur la tête, on te fait travailler donc soit t'es reconnaissante, soit je prends quelqu'un d'autre maintenant stop”.

Le couple de politiciens auraient aussi fait miroiter des papiers à leur employée, “en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République ou s'il devient Premier ministre”. Pire, le duo ferait pression sur la trentenaire, la menaçant de lui retirer son emploi, comme le révèlerait un autre message consulté par Le Point : “… Je te dis de rester, tu restes, si ça te va pas, y'en a plein dans ton cas qui veulent travailler, mais tu peux oublier tes papiers”. Contactée par nos confrères, Raquel Garrido a démenti ces informations, affirmant que le couple n’a pas d’aide à domicile et qu’il s’est uniquement fait aider pendant les différentes campagnes politiques et “à chaque fois avec des personnes disposant de papiers, et bien sûr avec les déclarations Urssaf afférentes”.