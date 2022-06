Les escadrons de la mort de Colombie, avec casques, mitrailleuses et cocaïne, arrivent en Ukraine

En Colombie, où le candidat de gauche est en position de l’emporter les mêmes se livrent à des exactions sans nom, toujours au nom des États-Unis et des narco-trafiquants leurs valets. Nul doute que comme le dit l’article ces gens-là aient dans leur bagage de la cocaïne à profusion et qu’ils la déversent selon les habitudes des armées américaines dans leur sillage. Nous présentons par ailleurs ces ordures et l’Amérique latine qui connait à travers eux les bienfaits de « l’empire » n’a aucun doute sur qui doit vaincre en Ukraine, certainement pas leur camp… la thèse des deux « impérialismes » se heurte à la réalité des faits quand on dépasse le cercle des bobos persuadés de tout savoir sur le vaste monde quand ils sont gorgés des « stories telling » de nos mercenaires de l’information… Danielle Bleitrach

À la place des Polonais, les États-Unis enverront en Ukraine des « latinos »

par Dmitriy Rodionov.

Un groupe de militaires colombiens se rendra en Ukraine en juillet ou en août, selon le journal El Tiempo.

Selon le journal, les autorités colombiennes prévoient de soutenir les forces armées ukrainiennes « dans les opérations de déminage ». Dans le même temps, les Colombiens ont d’abord l’intention de se rendre dans l’un des pays voisins de l’Ukraine. Le séjour total des troupes étrangères hors de leur pays durera de cinq à neuf mois.

Selon le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, l’aide apportée à Kiev s’inscrit dans le cadre du statut de ce pays en tant qu’« allié clé hors OTAN ». Il est également rapporté que ces actions avaient été préalablement convenues avec le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin.

Plus récemment, nous avons écrit sur la possibilité que des troupes polonaises entrent en Ukraine sous le prétexte d’aider au déminage. Et ça ressemblait à une menace. Mais la Colombie ? Ou s’agit-il de protéger une autre cargaison de cocaïne pour Vladimir Zelensky ? Ou seront-ce des mercenaires des escadrons de la mort ?

Quel intérêt la Colombie pourrait-elle avoir pour l’Ukraine ?

– « La Colombie n’a aucun intérêt militaire en Ukraine, mais le régime colombien fantoche a intérêt à renforcer ses relations avec son protecteur, le département d’État américain », est convaincu Vladimir Lepekhin, directeur de l’Institut de l’UEEA.

– La mafia colombienne a besoin de marchés fiables pour sa cocaïne et d’autres matières premières colombiennes. Le marché le plus juteux est celui des États-Unis. La mafia colombienne de la cocaïne entretient depuis longtemps des relations avec les services de renseignement américains, qui sont les principaux partenaires de la Colombie dans ce domaine. Et en ce sens, la Colombie a besoin d’une couverture légale pour ses transactions de cocaïne aux États-Unis.

La création d’une OTAN latino-américaine pour faire face au Venezuela, au Brésil, à la Bolivie, à l’Argentine, au Nicaragua et à d’autres pays du continent qui ne se coucheront pas devant les États-Unis constitue cette couverture. Et la participation de la Colombie à la guerre de l’OTAN contre la Russie en Ukraine est une démonstration par la mafia colombienne de sa ligne pro-américaine.

SP : – Le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, a déclaré que l’assistance à Kiev était fournie dans le cadre du statut du pays en tant qu’« allié clé en dehors de l’OTAN ». Comment faut-il comprendre cela ? Pensez-vous qu’il s’agit d’une initiative de leur part, ou que les États-Unis font pression ?

– Peu importe que la Colombie soit poussée à participer à la guerre en Ukraine ou qu’elle prenne elle-même l’initiative… C’est probablement les deux. Ce qui compte, c’est que la Colombie est en train de devenir un outil essentiel des États-Unis en Amérique latine – comme le Kosovo contre la Serbie, l’Ukraine contre la Fédération de Russie ou Taïwan contre la Chine. À son tour, l’Ukraine est l’un des marchés potentiels pour la cocaïne colombienne – et c’est là le principal intérêt de la mafia colombienne dans ce pays.

SP : – De quel déminage peut-on parler quand il y a une guerre en cours ? Ont-ils perdu la tête ?

– Ce n’est que la version officielle. En réalité, les Colombiens ne se soucient que de la présence légale en Ukraine. Le plus probable est qu’ils viendront à Kiev avec une cargaison de cocaïne – c’est leur principal format de participation au conflit ukrainien.

SP : – Tout d’abord, les Colombiens ont l’intention de se rendre dans l’un des pays voisins de l’Ukraine. Lequel est-ce ? Pourquoi pas directement à Kiev ?

– Selon la logistique du transport de la cocaïne vers l’Ukraine, la base de transbordement pour son exportation vers Lviv et Kiev doit se trouver quelque part près de la frontière ukrainienne. Sinon, il y a des risques pour cette base, par exemple la Fédération de Russie pourrait détruire cette base. Par conséquent, la cocaïne doit d’abord être stockée quelque part en Moldavie ou en Pologne, dans l’une des bases de l’OTAN, puis les « sapeurs » colombiens l’amèneront en Ukraine par petits lots.

SP : – Que se passera-t-il alors ?

– Comment ça ? Les forces armées et les stratèges de Kiev recevront un stimulant supplémentaire pour résister aux troupes russes – de la cocaïne de haute qualité et bon marché en quantités énormes.

Quant à la coopération entre la Colombie et l’OTAN, oui – ce pays d’Amérique du Sud est un partenaire privilégié de l’Alliance de l’Atlantique Nord, déclare Vladimir Sapunov, docteur en sciences, expert politico-militaire.

– En particulier, en octobre dernier, l’OTAN et la Colombie ont annoncé la consolidation de leur coopération en matière de défense et de sécurité, à la suite de la quatrième réunion des dialogues politiques entre ce pays d’Amérique du Sud et l’Alliance.

Rappelons que la Colombie a été le premier pays de la région d’Amérique latine à adhérer au programme de partenariat individuel sur mesure (PPIT) de l’OTAN et à recevoir le statut de partenaire global de l’alliance.

Le plan de coopération individuel entre la Colombie et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord a été signé le 31 mai 2018 lors de la visite de l’ancien président Juan Manuel Santos Calderón à Bruxelles et de sa rencontre avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. M. Calderon avait alors déclaré que l’entrée de la Colombie sur la liste des partenaires mondiaux de l’alliance était un « énorme privilège » pour son pays.

L’OTAN compte désormais neuf partenaires ayant ce statut. Outre la Colombie, il s’agit de l’Australie, l’Afghanistan, l’Irak, le Japon, la Corée du Sud, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande et le Pakistan. Néanmoins, l’Alliance reste fidèle à son principe selon lequel seul un pays européen peut devenir un nouveau membre. Toutefois, Bruxelles considère chaque accord individuel avec ses partenaires dans le contexte de la création des conditions les plus favorables pour l’OTAN dans ce pays – le déploiement des troupes et des équipements, leur libre circulation sur le territoire, le travail des services de renseignement de l’alliance, l’immunité diplomatique et la possibilité de mener des exercices d’entraînement.

En outre, il est important de noter que les partenariats mondiaux de l’OTAN soulignent la tendance de la politique étrangère américaine de ces dernières années, à savoir une concentration accrue sur la région indo-pacifique pour faire face à la Chine. On pourrait en dire autant de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud. Cependant, le Moyen-Orient et l’Amérique latine n’ont pas disparu de la sphère d’intérêt de l’Amérique. L’OTAN a donc un « partenaire global » dans chaque région. La Colombie fait office de « gendarme régional » pour l’Amérique latine.

En contrepartie, les différents signataires reçoivent des garanties de sécurité qui ne s’appuient sur rien de concret, ainsi que certaines préférences dans le commerce des armes et certains avantages financiers. C’est la « transparence dans l’accès aux armes les plus récentes » que les dirigeants politiques et militaires colombiens ont citée comme le principal avantage du traité avec l’OTAN.

Les Colombiens ont également eu accès à des programmes, séminaires et formations spécifiques pour les militaires, dont seuls les pays membres disposaient auparavant. « Les liens accrus entre nos forces armées et l’OTAN visent à atténuer les catastrophes naturelles causées par le changement climatique, la cyberdéfense, le déminage des territoires. Le rapprochement avec l’OTAN permettra au pays d’économiser des ressources », a déclaré l’ancien président colombien Calderon.

SP : – Que se passera-t-il si les militaires colombiens se retrouvent sur le territoire de l’Ukraine ?

– La présence des Colombiens en Ukraine ? Du point de vue des FARC, cela s’appelle « faites-moi rire ». Les rebelles des FARC-EP se moquent ouvertement de l’armée colombienne et disent qu’ils ne savent pas se battre – malgré tout le soutien du Pentagone et de la CIA. L’armée colombienne est un « régiment de pacotille » pour Washington. Et elle convient encore moins pour l’Ukraine. Pour faire simple, la Colombie ne dévie pas d’un iota des principes de la stratégie nord-américaine à l’égard de l’Amérique latine – les pays de la région doivent reconnaître inconditionnellement le leadership américain, mener des réformes néolibérales dans l’économie et la sphère sociale, offrir les conditions les plus confortables au capital américain, assurer sa domination sur leurs marchés pour la vente de leurs biens et services. Cela inclut le marché des armes.

La Colombie est donc un modèle pour la construction du capitalisme néolibéral dans une région turbulente et volatile, où de nombreux pays ont des gouvernements socialistes ou sociaux-démocrates au pouvoir. Washington peut certainement envoyer des Colombiens en Ukraine – pour l’apparence et pro forma – mais ce n’est pas pour cela que la Maison Blanche a besoin d’une armée colombienne.

source : SV Pressa

traduction de Marianne Dunlop pour Histoire et Société