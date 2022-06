Origine du virus Covid-19 : Patrick Cohen pose enfin la question de l’implication de laboratoires américains

C’est la question que se pose enfin Patrick Cohen, journaliste du service public France Télévisions, dans l’émission C à vous du 7 juin 2022. Après plus de deux années d’allégeance aveugle au discours gouvernemental, émaillées de défiance à l’égard de ses confrères journalistes d’investigation qui prenaient le risque du ridicule en s’opposant au discours officiel, Patrick Cohen change de braquet.

Patrick Cohen ouvre à présent des perspectives bien plus cohérentes au vu des indices et preuves tangibles qui remettent en cause le narratif officiel perclus d’illogismes et d’omertas.

◆ Enfin des questions pertinentes sans tabou

Le navire France Télévisions aurait-il changé de pavillon ? Il aura fallu comme prétexte, la parution d’une publication de l’économiste en chef de la revue scientifique The Lancet, Jeffrey Sachs, qui demande l’ouverture d’une enquête indépendante et transparente aux États-Unis sur l’origine du virus, pour convaincre Patrick Cohen de chercher à en savoir plus sur ces informations sourcées et vérifiées.

👉 Regarder l’interview Fox Business de Stéphane Bancel, PDG du laboratoire Moderna, qui mettait en lumière la présence d’un brevet Moderna dans la séquence du virus, en mars 2022 :

👉 Regarder l’interview Nexus de la généticienne Alexandra Henrion-Caude qui dénonçait la présence d’un brevet du laboratoire Moderna dans la séquence du virus, en mars 2022 :

👉 Regarder l’interview Nexus de la généticienne Alexandra Henrion-Caude qui dénonçait l’utilisation de « gains de fonction » dans la séquence du virus, en octobre 2020 :



https://www.nexus.fr/actualite/news/virus-cohen-labo-americains/