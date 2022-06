Paris: Faute d'entretien, la Tour Eiffel à deux doigts de s'effondrer ?

Actuellement en cours, la 20e campagne de peinture de la tour Eiffel sera non seulement la plus chère mais probablement aussi la plus inefficace de l’histoire du monument. Selon nos sources, le symbole de Paris est très mal en point. Depuis 2010, plusieurs rapports confidentiels dont « Marianne » détient des copies mettent en garde sur les défauts de maintenance et l’ampleur des dégradations.

On a vu Notre-Dame brûler, verra-t-on la tour Eiffel tomber ? Selon plusieurs rapports confidentiels, le plus célèbre monument français est depuis plusieurs années dans un état très dégradé et sa maintenance laisse à désirer. La 20e campagne de peinture, lancée en 2018 en prévision des jeux Olympiques, avait pour ambition d’y remédier et de mettre les bouchées doubles, mais elle vire au fiasco. « Dans l’urgence, à certains endroits, une simple couche de peinture est juste badigeonnée sur les couches existantes, qui s’écaillent et ne tiennent pas, c’est une hérésie », dénonce un spécialiste de ces questions, « affolé » par les choix techniques actuels.

« C’est bien simple, si Gustave Eiffel visitait les lieux, il aurait une syncope », se désole un cadre...

LIRE LA SUITE SUR MARIANNE