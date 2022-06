Pfizer exercerait une forte pression pour faire taire les lanceurs d’alerte qui révèlent ses fraudes

D’après les informations obtenues par le journaliste, Pfizer et d’autres géants pharmaceutiques mènent, en catimini, une guerre sans merci contre une loi dite “False Claim Act” qui a vu le jour lors de la Guerre Civile américaine et qui est destinée à récompenser les lanceurs d’alerte qui révèlent des affaires de fraude et de corruption contre des grosses boîtes. La loi a déjà rapporté au gouvernement américain 67 milliards de dollars, d’après le journaliste.

Et il est fort probable qu’il y arrive. Car, d’après la source, depuis quelques années, Pfizer a recruté de redoutables hommes politiques et des puissants cabinets d’avocat dans l’unique but d’affaiblir considérablement la loi. D’après les informations obtenues par Lee Fang, il n’y a pas que Pfizer pour s’opposer à cette loi. Il y a aussi d’autres géants pharmaceutiques tels que AstraZeneca, Merck, Genentech et Amagen.

Ces 5 laboratoires ont un point commun : ils ont tous été lourdement condamnés par la loi “False Claim Act” pour fraude.