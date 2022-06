Ukraine : un observateur international dénonce des "manipulations médiatiques à des fins politiques"

Rompus aux méthodes d’observation en zones de conflits, sur lesquelles ils sont formés, les observateurs des organisations internationales ont une perception aiguisée des enjeux de la collecte, de l’analyse et de la remontée d’information sur le terrain. Confrontés de manière permanente à des situations de guerre, comme celle en Ukraine, nous recevons Jean Neige, observateur ayant effectué des missions dans des pays comme l’Afghanistan, la Syrie et l’Ukraine, pour évoquer les particularités de la situation.

Au cours de l'entretien, il évoque la complexité du rôle de l’observateur dans le cadre de missions pacifiques avec des collectes d’information, un exercice de plus en plus technique. Jean Neige déplore par ailleurs le traitement différencié de l’information ; ce qu’il remonte ne se trouve pas rapporté de manière intègre et fidèle dans les médias. L'observateur nous présente des exemples d’observations de terrains qui ne sont pas publiées ou reprises dans les journaux mainstream – l’angle étant modifié pour servir un "intérêt politique" particulier.

Il rappelle qu'il est de son "devoir " de remonter l’information intègre et conclut qu'il faut garder l'esprit critique à tout moment.

Entretien complet :