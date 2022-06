Un monde caché découvert en Antarctique : Les chercheurs ont observé un véritable ballet d’arthropodes

Composée de chercheurs des universités de Wellington , Auckland , Otago et de l’ Institut national de l’eau et de l’atmosphère (Niwa) , l’équipe souhaitait initialement étudier le rôle d’une rivière sous-glaciaire dans la fonte de la gigantesque barrière de Ross , s’étendant sur 487 000 kilomètres carrés, soit environ la superficie de la France .

Après avoir foré près de 500 mètres de glace à l’aide d’un tuyau d’eau chaude, les chercheurs ont atteint une impressionnante cavité remplie d’eau de fonte mesurant environ 10 kilomètres de long, un peu plus de 300 mètres de large et 240 mètres de profondeur. Cependant, la véritable surprise est intervenue lorsque ceux-ci ont fait descendre une caméra dans le trou de forage. Son objectif a été rapidement envahi par un véritable ballet d’amphipodes, minuscules créatures appartenant à la même lignée que les homards, les crabes et les acariens.

« Au départ, nous pensions que le matériel utilisé était défectueux, mais une fois la mise au point effectuée, nous avons remarqué un essaim d’arthropodes d’une taille d’environ 5 millimètres », détaille Craig Stevens, qui a supervisé les opérations. « La présence de ces animaux signifie qu’un processus écosystémique important s’y déroule, sur lequel nous ferons plus de recherches en analysant des échantillons d’eau pour identifier notamment les nutriments. »