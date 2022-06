Une étude internationale montre que les vaccins de Pfizer et Moderna sont associés à un risque accru d’événements indésirables graves

Des chercheurs internationaux ont découvert que les principaux vaccins anti Covid-19 présentent un risque accru d' »événements indésirables graves » qui dépasse la « réduction du risque d’hospitalisation lié au covid-19 ».

Les chercheurs scientifiques sont issus de l’université de Stanford, de l’UCLA, de l’université d’État de Louisiane, de la faculté de pharmacie de l’université du Maryland, du service de santé de Navarre en Espagne et de l’université Bond en Australie. L’article universitaire préimprimé a été publié en juin.

« Nous avons cherché à étudier l’association entre les vaccins anti COVID-19 à ARNm autorisés par la FDA et les événements indésirables graves identifiés par la Brighton Collaboration, en utilisant les données des essais cliniques de phase III randomisés et contrôlés contre placebo sur lesquels l’autorisation était basée », déclarent les chercheurs. « Nous utilisons ensuite les résultats pour illustrer la nécessité d’analyses formelles des risques et des avantages des vaccins qui sont stratifiés en fonction du risque d’effets graves liés au COVID-19, ainsi que pour mettre en contexte les résultats par rapport aux données d’observation après autorisation. »

Les résultats scientifiques suggèrent que l’analyse risques-avantages tend à s’opposer à l’inoculation massive pour le Covid-19 en raison du « risque accru d’événements indésirables graves » dans les populations examinées.

« Les vaccins à ARNm anti COVID-19 de Pfizer et Moderna ont été associés à un risque accru d’événements indésirables graves d’un intérêt particulier, avec une augmentation du risque absolu de 10,1 et 15,1 pour 10 000 vaccinés par rapport aux valeurs de référence du placebo de 17,6 et 42,2 (IC à 95% -0,4 à 20,6 et -3,6 à 33,8), respectivement », ont constaté les chercheurs. « Combinés, les vaccins à ARNm ont été associés à une augmentation du risque absolu d’événements indésirables graves d’intérêt particulier de 12,5 pour 10 000 (IC 95 % 2,1 à 22,9). »

« L’excès de risque d’événements indésirables graves d’intérêt particulier a dépassé la réduction du risque d’hospitalisation liée au COVID-19 par rapport au groupe placebo dans les essais Pfizer et Moderna (2,3 et 6,4 pour 10 000 participants, respectivement) », ajoutent les auteurs.

L’intégralité de l’étude peut être lue ci-dessous :