Une mission archéologique égyptienne met au jour le plus grand ensemble de statues de bronze jamais trouvé à Saqqarah

Une mission archéologique égyptienne dans le cimetière Bubastian de la nécropole de Saqqarah a mis au jour une collection de 250 cercueils en bois peints ainsi qu'un 150 statues en bronze de divinités égyptiennes antiques de différentes tailles.





La mission était dirigée par Mostafa Waziri, le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités. Les statues représentent les anciennes divinités égyptiennes Bastet, Anubis, Osiris, Amunmeen, Isis, Nefertum et Hathor, ainsi que des instruments utilisés lors des rituels d'Isis, comme le sistre.

Une statue sans tête très bien sculptée de l'ingénieur Imhotep a également été découverte.

Un ensemble de cercueils en bois intacts peints, datant de la période tardive, et contenant des momies a également été déterré à l'intérieur des puits funéraires, ainsi que des amulettes, des boîtes en bois et des statues aux visages dorés.

De plus, une statue peinte en duo représentant les divinités Isis et Neftis pleurant les morts a également été trouvée.

Waziri explique qu'un papyrus écrit en hiéroglyphes a été trouvé lors de fouilles à l'intérieur de l'un des cercueils et pourrait contenir des versets du Livre des Morts, ajoutant qu'il a été transféré au laboratoire du Musée égyptien de Tahrir pour l'étudier et découvrir ce qu'il contient.

Une collection de cosmétiques a également été trouvée, comprenant des peignes, du khôl, des récipients, des bracelets, des boucles d'oreilles et des colliers de graines, ainsi que certains outils utilisés dans la vie de tous les jours.

Les cercueils seront transférés au Grand Musée égyptien (GEM) qui sera bientôt inauguré. Cette mission archéologique travaille dans cette zone de la nécropole de Saqqarah depuis 2018 et a jusqu'à présent fait plusieurs découvertes, notamment des collections d'artéfacts, de cercueils et de momies humaines et animales.

