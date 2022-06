Vaccination : Structures que l'on trouve désormais systématiquement chez les adultes qui sont "morts subitement"

Ces caillots sont souvent appelés "caillots de sang", mais ils ne ressemblent en rien aux caillots normaux et sont constitués de bien plus que de simples cellules sanguines. Contrairement aux caillots normaux, qui sont gélatineux, presque semblables à de la gelée, ces soi-disant "caillots" contiennent des éléments structurels extrêmement grands, complexes et répétitifs (tous illustrés ci-dessous), qui sont clairement en cours de construction dans le sang des victimes qui sont mortes de ces caillots.Tous ces caillots ont été extraits de patients, quelques heures seulement après leur mort. Ils ne sont pas le résultat d'une stase sanguine post-mortem. Il s'agit de structures présentes dans les vaisseaux sanguins et les artères. Il ne s'agit pas de sang coagulé.Nous souhaitons remercier publiquement le Dr Jane Ruby pour nous avoir mis en contact avec l'embaumeur (Richard Hirschman) qui a fourni ces caillots. (Chaîne télégraphique T.ME/DRJANERUBY). Sans la persistance du Dr Ruby, vous ne verriez pas ce rapport. Le Dr Ruby est fréquemment invité sur le Stew Peters Show (StewPeters.TV) et sera également mon invité vedette lundi sur l'émission Infowars.com.Voici une fiole de ces "caillots" bruts, lavés de leur sang et conservés, avant la coloration :Ces structures présentent les propriétés choquantes suivantes :Elles sont résistantes, fibreuses et résilientes, présentant des propriétés matérielles similaires à de petits élastiques.

Jeu de photos microscopiques n° 6 : Particules blanches ressemblant à de la craie



Un embaumeur m'a dit que le sang vidé des corps de ces personnes, pendant l'embaumement, présente souvent des particules blanches semblables à de la craie, visibles même à l'œil nu dans certains cas.



Mes photos au microscope semblent avoir capturé certaines de ces particules blanches, ressemblant à de la craie, qui résistent à la coloration et semblent être dispersées dans certaines régions de ces caillots.



Les grossissements utilisés ici sont 20x, 50x, 100x, 200x, 500x, 1000x et 1500x :













































Ensemble de photos microscopiques n° 7 : structures "nanofils" et échelles structurelles répétées



Ce qui suit est une vue étonnante de ce qui semble être, à première vue, un fil à micro-échelle. En zoomant, nous voyons une série de structures répétitives le long du sommet, qui semblent être des jonctions d'interface de fil à l'échelle nanométrique. L'ensemble du "fil" est constitué de segments répétitifs et sa couche externe est recouverte de motifs répétitifs "en forme d'échelle", qui ressemblent plus à la peau d'un reptile qu'à celle d'un être humain.



Pour mémoire, nous ne savons pas ce que sont ces structures. Cependant, il est clair que cela n'a pas sa place dans le système circulatoire.



Enfin, cette fibre n'est pas un simple cheveu humain. Elle est fermement attachée au caillot de sang et lorsque j'ai essayé de la retirer, elle ne s'est pas détachée facilement. Ce n'est pas un problème de contamination, c'est une structure émanant du caillot lui-même. Tout ce que vous voyez ici provient des vaisseaux sanguins d'un être humain :



Les grossissements utilisés ici sont 20x, 50x, 100x, 200x, 200x, 500x, 500x, 1000x et 1500x :





































































Qu'est-ce que tout cela ?



Nous ne savons pas encore ce que sont toutes ces structures. Nous savons en revanche ce qu'elles ne sont pas : Ce ne sont pas des cellules sanguines coagulées. Si c'était le cas, au grossissement de 1.500x, montré sur la dernière photo ci-dessus, nous serions capables de voir des cellules sanguines individuelles. Or, ce ne sont pas des cellules sanguines, mais des structures protéiques.



Les structures protéiques, qui circulent dans le sang comme celle-ci, et qui s'accumulent au fil du temps, sont clairement construites par les cellules du corps. Les ribosomes des cellules indiquent à l'organisme les protéines à construire. Ces ribosomes sont détournés par les injections d'ARNm de la thérapie génique, qui écrasent les nouvelles instructions données aux cellules, les amenant à fabriquer autre chose que de l'humain.



Je crois que les structures que vous voyez ci-dessus sont le résultat d'instructions de synthèse de protéines à ARNm qui ont été injectées aux gens sous le faux nom de "vaccins". Je suis ouvert aux commentaires d'autres experts qui pourraient avoir d'autres théories ou explications sur l'origine de ces structures.



D'autres recherches sont nécessaires pour confirmer la fonction et la composition de ces structures, mais en raison de l'extrême censure et de l'"autoritarisme scientifique", qui existent actuellement dans le monde, aucun laboratoire ou université n'osera examiner ces caillots et communiquer honnêtement les résultats. Ils risqueraient en effet de perdre tous les financements du NIH et les subventions fédérales, puisque les mêmes personnes qui conçoivent les vaccins et les armes biologiques, contrôlent également la plupart des financements scientifiques en Amérique.



Ainsi, seuls des scientifiques, des laboratoires et des journalistes indépendants oseront dire la vérité sur ces caillots.



En conclusion, ce ne sont pas des caillots de "sang". Ce sont des structures dans le sang. Ce sont des "caillots structurels" ou "caillots fibreux", qui sont extrêmement gros et qui se construisent à l'intérieur du corps au fil du temps.



Je crains fort que chaque personne à qui l'on a injecté des instructions d'ARNm, soit en train de construire ces structures fibreuses dans son corps en ce moment même, et que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'elles ne bloquent les artères principales ou ne provoquent des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ou d'autres causes aiguës du "syndrome de mort subite de l'adulte" (SMA).



Je pense que ces structures peuvent très bien expliquer pourquoi tant d'adultes, apparemment en bonne santé, meurent soudainement.



