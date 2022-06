Xi Jinping ordonne le début des préparatifs d’une opération militaire contre Taïwan

Le dirigeant chinois ordonne les préparatifs pour une opération militaire à Taïwan.

Xi Jinping a ordonné les préparatifs pour une opération militaire spéciale à Taïwan. Selon les sources, l’opération militaire spéciale (opérations militaires « non liées à la guerre ») a pour but d’assurer la souveraineté nationale de la RPC.

Le texte complet du document signé par le dirigeant chinois n’a pas été rendu public, mais les journalistes d’Avia.pro ont appris que le document envisage des actions visant à sauvegarder la souveraineté nationale du pays. Il ne s’agit pas d’un ordre de lancer une opération militaire spéciale, mais seulement de s’y préparer si les intérêts nationaux et la souveraineté de la Chine sont menacés.

Dans le même temps, les analystes estiment qu’au vu de la situation actuelle dans la région, la Chine pourrait bien lancer une opération militaire spéciale dans les prochains mois, si la situation autour de Taïwan n’est pas désamorcée.

Les experts notent que même en tenant compte du soutien américain à Taïwan, l’île n’a aucune possibilité réelle de contrer la RPC.

« L’apparition de navires de guerre, de sous-marins, d’avions de chasse et de bombardiers américains dans la région n’est rien de plus qu’une tentative de démonstration de force de la part de Washington. Si nécessaire, la Chine détruira la flotte américaine en quelques heures, et les avions américains ne pourront guère s’approcher des frontières de la RPC à moins de 150 kilomètres », affirme l’analyste d’Avia.pro.

source : Avia.pro

traduction Avic pour Réseau International