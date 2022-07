99 % des sites web de données COVID-19 traquent secrètement les utilisateurs

« Un risque potentiel de la gouvernance en ligne est que, puisqu’elle représente un point d’interaction unique pour des services obligatoires et indispensables pour tous les citoyens, elle peut, involontairement ou non, devenir un point unique de surveillance et de suivi pour toute la population d’un pays. L’utilisation de cookies est un moyen facile d’y parvenir », met en garde le document.

« Plus de 50 % des cookies créés sur les sites Web des gouvernements du G20 appartiennent à des tiers et au moins 10 % (jusqu’à 90 %) proviennent de traqueurs connus. La plupart de ces cookies ont une durée de vie de plus d’un jour et beaucoup ont un délai d’expiration d’un an ou plus », poursuit l’étude, qui a basé son analyse sur 5 500 sites web gouvernementaux et plus de 118 000 URL administrés par des gouvernements.

Environ 95 % des organisations internationales analysées dans le document ont créé des cookies sans le consentement de l’utilisateur, et près de 60 % ont utilisé au moins un cookie tiers. Les cookies tiers sont « connus pour suivre les utilisateurs à des fins de collecte de données », expliquent les chercheurs.

De même, 99 % des sites d’information COVID-19 ont ajouté au moins un cookie sans le consentement de l’utilisateur.

« Par exemple, le site web très populaire contenant des cartes mondiales sur les cas de COVID-19, géré par l’Université Johns Hopkins, ajoute des cookies provenant de 7 traqueurs », explique le document.

« Tous les autres sites du Top 10 sont des sites d’information nationaux officiels de pays européens qui ont trois trackers ou plus. Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) figure également dans le Top 10, avec des cookies associés à trois trackers », poursuit le document.

Les résultats de l’étude sont publiés alors que l’on craint que les gouvernements occidentaux ne cherchent à imiter le système de « score de crédit social » du Parti communiste chinois, qui donne au régime la possibilité de dicter les habitudes de consommation et les mouvements des individus en fonction de leurs idéologies.

Source : The National Pulse – Traduit par Anguille sous roche