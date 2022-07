BHL condamné par la justice pour avoir touché 9 millions d’euros du Qatar pour soutenir la guerre en Libye

Le philosophe français, Bernard Henri-Lévy, aussi appelé BHL, a été débouté par la justice française dans sa plainte pour diffamation contre le média Blast qui l’accusait d’avoir été le destinataire d’un virement de 9 millions d’euros en provenance de l’Emir du Qatar pour soutenir le déclenchement de la guerre en Libye

Triste nouvelle pour BHL. Le philosophe français, Bernard-Henri Lévy, vient d’être débouté par la justice française dans ses poursuites contre le média Blast qui l’accusait d’avoir été le destinataire d’un virement de 9 millions d’euros de l’Emir du Qatar en contrepartie de son appui dans le déclenchement de la guerre en Libye. Pire, BHL a été condamné à une amende de 3 000 euros par la justice.

C’est du moins ce que révèle Blast dans un article paru sur son site ce 29 juin. “La cour d’appel de Paris a débouté Bernard-Henri Lévy dans son procès contre Blast. Confirmant le jugement de première instance, qui déboutait BHL de toutes ses demandes – il réclamait 100 000 euros de dommages et intérêts, le retrait de l’article en cause et la publication dans la presse de la condamnation qu’il espérait – la cour d’appel confirme également la condamnation de l’écrivain globe-trotter à nous payer 3 000 euros”, révèle le média.