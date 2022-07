Comment les médias sont achetés et corrompus

Couverture médiatique d’une guerre en cours – informations sur le Covid – nouvelles sur un président américain : aussi différents que soient les sujets, les reportages des médias de référence se recoupent largement. Cette émission ne se contente pas d’examiner le pourquoi du comment, mais présente également des chiffres et des faits concernant les subventions versées aux différentes entreprises de médias.

Il est bien connu que la presse, la presse écrite en particulier, perd constamment des abonnés. Mais moins d’abonnés signifie aussi moins de recettes ! Cette émission explique pourquoi les journaux continuent à faire leur travail et pourquoi ils peuvent encore élargir leurs éditions avec de nouvelles rubriques. Pratiquement tous les médias appartiennent à des fondations ou même à leurs fondateurs. Des noms connus sont la fondation Bertelsmann ou la fondation Axel Springer.

Si une entreprise de médias et ses journalistes ne sont plus indépendants, mais dépendent de « fonds étrangers », il est fort probable qu’ils n’iront pas à l’encontre des convictions de leurs bailleurs de fonds, et ne feront pas non plus de reportages négatifs sur ces fondations. Un exemple à ce sujet : Le magazine d’information allemand « DER SPIEGEL » a reçu en 2018 un don de 2,5 millions de dollars de la part de la fondation Bill & Melinda Gates, puis encore 2,9 millions en octobre 2021. Ce dernier montant a été versé par la fondation pour réaliser un projet commun dans le « SPIEGEL » à travers une nouvelle rubrique « Société globale ». Des thèmes tels que les droits des femmes, la contraception, la crise climatique et leurs interactions ont été abordés. Grâce aux dons, Bill Gates a pu faire en sorte que certains thèmes soient traités de manière journalistique dans son sens et diffusés à grande échelle par le magazine.

