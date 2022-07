Crise des céréales : que prévoit l'accord signé par l'Ukraine et la Russie ce vendredi ?

C'est inédit ! Après bientôt six mois de guerre, l'Ukraine et la Russie ont signé, vendredi 22 juillet, un accord avec la Turquie et l'ONU sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire. Pour une validité de 120 jours, L'objectif est clair : débloquer les cargaisons immobilisées dans les ports ukrainiens. Le but est de sortir les quelque 25 millions de tonnes entassées dans les silos d'Ukraine alors qu'une nouvelle récolte approche. En revanche, malgré une avancée notoire, la situation entre les deux pays reste critique. En effet, Kiev et Moscou ont signé deux textes identiques mais séparés, à la demande de l'Ukraine. Le pays a en effet refusé de parapher tout document avec la Russie.

Les quatre délégations se sont retrouvées dans l'enceinte du palais de Dolmabahçe, sur le Bosphore, à Istanbul. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, était présent, tout comme le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Sans oublier des ministres turc et russe de la Défense et le ministre ukrainien des Infrastructures.