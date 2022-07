Déclin de la civilisation Maya: une terrible sécheresse entre dans l'équation

Alors que plus de la moitié de l’Europe est actuellement en sécheresse sévère à extrême, la France y compris, une nouvelle étude publiée dans Nature Communications ce 19 juillet 2020 alerte d’autant plus : même face à des civilisations prospères et bien établies, les changements climatiques peuvent être la cause d’un effondrement massif. Cela aurait été le cas pour Mayapan, capitale culturelle et politique du peuple maya entre le XIIIe et le XIVe siècle. D’après les nouvelles recherches, cette immense cité de l’État mexicain du Yucatán aurait en effet été totalement détruite à cause de la sécheresse.

Chute de Mayapan : une réaction en chaîne liée à la sécheresse

Pour parvenir à cette hypothèse, des anthropologues de l’Université de Californie ont épluché de nombreux documents historiques qui font état des changements démographiques, de l’alimentation ou des conditions climatiques de l’époque dans la zone. Des données récemment complétées par l’analyse de restes humains retrouvés sur place. Finalement, des corrélations sont apparues entre les diminutions des précipitations et l’augmentation des conflits — notamment grâce aux signes de blessures traumatiques sur les ossements.