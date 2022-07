Des archéologues font de nouvelles révélations sur l'écriture des Gaulois

Dans le sud de la Gaule, des archéologues ont mis au jour des inscriptions datant de l'époque des Gaulois. De nouvelles découvertes qui devraient nous en apprendre un peu plus sur le langage et la graphie dont ils avaient coutume.

Les Gaulois ont encore des secrets à livrer. Les différentes recherches menées depuis des siècles ont toujours démontré que les Gaulois privilégiaient la parole orale aux écrits, rappelle le Science Post. La transmission entre générations était véhiculée par des récits oraux, pour éviter toute diffusion excessive ou appropriation de leurs connaissances par d'autres sociétés.

Du gallo-grec au latin

"À partir du IIe siècle av. J.-C. l'écriture a commencé à faire son apparition dans la société gauloise, notamment en empruntant aux Grecs leur alphabet. Ces échanges ont donné naissance au gallo-grec. Plus tard, après la conquête romaine, ce sera l’alphabet latin qui sera utilisé", nous explique Coline Ruiz Darasse, chercheuse au CNRS et responsable du projet RIIG, Recueil informatisé des inscriptions gauloises.

Des mots frappés sur des pièces, des tombes...

Ainsi, des archéologues ont mis au jour au sud de la Gaule ce qui semblerait être des mots en caractères grecs, inscrits sur des tombes, des poteries et même sur des pièces de monnaie. Une écriture qui aurait permis au peuple gaulois de continuer à exister et à s'affirmer malgré la domination romaine et même lors de la christianisation du continent, relate le Science Post.

150 mots d'origine gauloise encore employés aujourd'hui

Ce n'est finalement qu'après quatre siècles que l'écriture gauloise s'est éteinte, sous le poids de l'emprise romaine et ses mœurs. Il resterait encore aujourd'hui dans la langue française environ 150 mots d'origine gauloise : "truand", "magouille", "boue", "ruche", ou encore "tonneau".

Source