Des documents révèlent que la FDA a collaboré avec Moderna pour contourner les normes de sécurité du vaccin COVID

Selon Alexandra Latypova, ancienne cadre de l'industrie pharmaceutique, les documents obtenus du ministère américain de la santé et des services sociaux sur le vaccin COVID-19 de Moderna suggèrent que la Food and Drug Administration américaine et Moderna se sont entendus pour contourner les normes réglementaires et scientifiques utilisées pour garantir la sécurité des produits.

“Il ressort de la lecture de la section 2.4.1.2 Matériel de test (p.0001499) que la version 2 du produit pharmaceutique avait été utilisée pour la fabrication du lot AMPDP-200005 qui a été utilisé pour les études non cliniques”, a déclaré Mme Latypova. Mais “aucune explication n’est donnée sur les raisons pour lesquelles le médicament de la version 1 est différent, et aucune étude de test de comparabilité entre les deux spécifications de produit n’est fournie.”

“Version 2 (p. 0001499) [says] le produit pharmaceutique mRNA-1273 est fourni sous forme de suspension stérile pour injection à une concentration de 20 mg/mL dans un tampon Tris 20 mM contenant 87 g/L de saccharose et 4,3 mM d’acétate, à pH 7,5”.

” Version 1 (p. 0001466) [says] le mRNA-1273 est fourni sous forme de liquide stérile pour injection à une concentration de 5 mg/mL dans un tampon trométamol (Tris) 20 mM contenant 87 mg/mL de saccharose et 10,7 mM d’acétate de sodium, à pH 7,5.

“Il y a trois versions distinctes du module 2.4 incluses et de nombreuses sections semblent manquer. La raison pour laquelle plusieurs versions sont incluses n’est pas claire et aucune explication n’est fournie quant à la version qui a été spécifiquement utilisée pour l’approbation de Spikevax par la FDA.”

Le module 2.4, a-t-elle dit, est une partie standard de la demande de nouveau médicament et est censé contenir des résumés des études non cliniques.

Entre les copies répétitives de la “même étude non pertinente”, Latypova a trouvé “ModernaTX, Inc. 2.4 Nonclinical Overview” pour le vaccin COVID-19 de Moderna avec la référence IND #19745.

“Environ 400 pages du matériel appartiennent à une seule étude de biodistribution chez les rats menée dans les installations de Charles River au Canada pour un article de test non pertinent, le mRNA-1674”, a déclaré Mme Latypova. “Ce produit est une construction de 6 ARNm différents étudiés pour le cytomégalovirus en 2017 et jamais approuvés pour le marché.”

Constatation 1 : Le résumé non clinique de Moderna contient surtout des éléments non pertinents.

“Les documents de Moderna sont rédigés de manière médiocre et souvent incompétente – avec de nombreuses déclarations hypothétiques non supportées par des données, des théories proposées, l’admission de l’utilisation de tests non validés et des paragraphes répétitifs tout au long du document”, a écrit Mme Latypova.

La FDA et Moderna ont menti sur les études de toxicologie reproductive dans les divulgations publiques et l’étiquetage des produits.

Le programme non clinique de Moderna consistait en des études non pertinentes sur des ARNm non approuvés et en une seule étude toxicologique non GPL [Good Laboratory Practice] (bonnes procédures de laboratoire) sur l’ARNm-1273 – la substance active de Spikevax.

“Il est évident que la FDA et le NIH [National Institutes of Health] ont collaboré avec Moderna pour subvertir les normes réglementaires et scientifiques des tests de sécurité des médicaments”, a déclaré Mme Latypova.

Alexandra Latypova a travaillé 25 ans dans la recherche et le développement pharmaceutiques, travaillant avec plus de 60 entreprises dans le monde entier pour soumettre des données à la FDA sur des centaines d’essais cliniques.

Mme Latypova a souligné que la notice du Spikevax, approuvé par la FDA, ne contient aucune information concernant la concentration du produit fourni dans ses flacons.

Constatation 2 : Moderna a déclaré que l’ARNm de Spikevax ne doit pas faire l’objet d’une étude de toxicité et peut être remplacé par tout autre ARNm sans autre test.

Mme Latypova allègue que Moderna, Pfizer et Janssen – fabricant du vaccin de Johnson & Johnson – ainsi que la FDA, ont été trompeurs dans leurs affirmations selon lesquelles les risques des vaccins COVID-19 sont associés à la plateforme d’administration LNP et que, par conséquent, la “charge utile” ARNm n’a pas besoin de subir les tests toxicologiques de sécurité standard.

Les documents indiquent :

“La distribution, la toxicité et la génotoxicité associées aux vaccins à ARNm formulés dans des LNP sont principalement déterminées par la composition des LNP et, dans une moindre mesure, par l’activité biologique du ou des antigènes codés par l’ARNm. Par conséquent, l’étude de distribution, les études toxicologiques conformes aux Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) et l’étude de génotoxicité in vivo conforme aux BPL menées avec des vaccins à ARNm qui codent pour divers antigènes développés avec la plateforme à base d’ARNm du promoteur utilisant des LNP contenant du SM 102 sont considérées comme favorables et permettant l’obtention d’une BLA pour mRNA-1273.”

Moderna “prétend que la substance active d’un nouveau médicament n’a pas besoin d’être testée pour sa toxicité”, a déclaré Mme Latypova. “C’est analogue à prétendre qu’un camion transportant de la nourriture et un camion transportant des explosifs sont la même chose. Ignorez la cargaison, concentrez-vous sur le véhicule.”

Mme Latypova a qualifié cette affirmation de “grotesque”, car les ARNm et les LNP sont, séparément et ensemble, des “entités chimiques entièrement nouvelles” qui nécessitent chacune une demande de IND et un dossier de données déposés auprès des autorités réglementaires.

“Les études portant sur un ARNm ne peuvent se substituer à toutes les autres”, a-t-elle ajouté.

Selon l’Agence européenne des médicaments, cette entité chimique est entièrement nouvelle :

” L’ARNm modifié dans le vaccin à ARNm COVID-19 est une substance active chimique qui n’a pas été autorisée auparavant dans les médicaments dans l’Union européenne. Du point de vue de la structure chimique, l’ARNm modifié n’est lié à aucune autre substance autorisée. Il n’est pas structurellement apparenté en tant que sel, ester, éther, isomère, mélange d’isomères, complexe ou dérivé d’une substance active déjà approuvée dans l’Union européenne.

” L’ARNm modifié n’est pas un métabolite actif d’une ou plusieurs substances actives approuvées dans l’Union européenne “. L’ARNm modifié n’est pas une pro-drogue pour un agent existant. L’administration de la substance active appliquée n’expose pas les patients à la même fraction thérapeutique que la ou les substances actives déjà autorisées dans l’Union européenne.

“Une justification de ces allégations est fournie conformément au “Document de réflexion sur les critères de structure et de propriétés chimiques à prendre en compte pour l’évaluation du statut de nouvelle substance active (NAS) des substances chimiques” (EMA/CHMP/QWP/104223/2015), le vaccin ARNm COVID-19 est donc classé comme une nouvelle substance active et considéré comme nouveau en soi.”

“Les examinateurs ont spécifiquement indiqué que l’ARN modifié, et pas seulement l’enveloppe lipidique, constituait la nouvelle entité chimique”, a déclaré Mme Latypova. “Toutes les nouvelles entités chimiques doivent subir des tests de sécurité rigoureux avant d’être approuvées comme médicaments aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans le reste du monde.”

Selon Mme Latypova, Moderna n’a pas cité d’études montrant que “toute la toxicité du produit réside dans l’enveloppe lipidique et aucune dans la substance utile” du type et de la séquence d’ARNm délivrés à divers tissus et organes.

“Il ne s’agit pas non plus d’une erreur ou de la commercialisation précipitée d’une nouvelle technologie dans des conditions de crise”, a-t-elle ajouté. “Cette stratégie scientifiquement frauduleuse n’était pas seulement préméditée, elle n’a également jamais été réellement dissimulée.”

Latypova a donné l’exemple d’une présentation PowerPoint de 2018 du PDG de Moderna, Stéphane Bancel, lors d’une conférence de JP Morgan, où il a déclaré : “Si l’ARNm fonctionne une fois, il fonctionnera de nombreuses fois”.

“Cela décrit la tromperie pratiquée par les fabricants, la FDA, les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les NIH et toutes les autorités sanitaires gouvernementales ou les têtes parlantes des médias grand public qui y ont participé”, a déclaré M. Latypova.

Elle a poursuivi :

“Imaginez Ford Motor Company prétendant que son programme de tests de collision doit se limiter aux pneus du véhicule et qu’un seul test est suffisant pour tous les modèles de véhicules.

“Après tout, la F150 et la Taurus ont toutes deux des pneus, ce qui se trouve entre les pneus ‘a fonctionné une fois et fonctionnera encore’, et n’a donc aucune importance pour la sécurité, ne doit pas être testé séparément et peut être remplacé à la demande du fabricant par n’importe quelle nouvelle variante.

C’est la revendication que Moderna, Pfizer, Janssen et d’autres fabricants de “plateformes” de thérapie génique ont utilisée. Contrairement aux produits de Ford, les leurs n’ont jamais fonctionné car aucun de leurs produits de thérapie génique à base d’ARNm n’a jamais été approuvé pour quelque indication que ce soit. Le fait que les régulateurs n’aient pas objecté à cet argument est encore plus alarmant.”

“Il n’est pas question d’incompétence ou d’erreur”, a déclaré Mme Latypova. Si cela représente l’actuel “étalon-or” de la science pharmaceutique réglementaire, j’ai de très mauvaises nouvelles concernant la sécurité de l’ensemble de l’approvisionnement en nouveaux médicaments aux États-Unis et dans le monde.”