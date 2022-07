Des journalistes lancent une campagne de financement pour une agence de presse indépendante et citoyenne

La pluralité de l’information est une nécessité. Pour cette raison, elle ne doit pas être au service d’intérêts privés mais au service de tous. C’est pourquoi une équipe de plusieurs journalistes reconnus, composée entre autres du réalisateur du documentaire Hold-up, Pierre Barnérias, lancent une nouvelle agence de presse afin de concurrencer l’oligopole de l’AFP, Reuters et Associated Press en France.

Cette nouvelle agence de presse s’appelle CITIZEN LIGHT et a pour but créer un espace citoyen d’échanges, de témoignages, de débats, et surtout d’informations justes et utiles, transparentes et indépendantes.

◆ Pour une information plurielle et au service de l’intérêt général

Sur leur page Tipeee dédiée à la campagne de financement participatif du projet, dans la vidéo qui présente ce dernier, on peut lire que « dans le monde entier, 5 agences de presse détiennent 80% des flux d’informations, un monopole qui détruit la pluralité des sources ».

Comment alors diversifier les sources d’informations ? « En créant un nouveau média alternatif ? Non. En créant la première agence d’information 100% indépendante, utile, citoyenne, honnête, transparente, neutre et positive ».

Cette agence, si elle voit le jour, proposera à chaque citoyen de partager ses infos en temps réel sur sa plateforme. La rédaction s’engage ensuite à les vérifier, les traduire et les diffuser, dans le monde entier. « Ici, la source c’est vous », conclut la vidéo.

La récolte d’informations justes et la création de contenus à destination des médias est coûteuse, c’est pourquoi ces journalistes engagés misent sur la solidarité et la générosité de chacun pour financer ce projet d’utilité publique.