Des médecins ayant prescrit des traitements précoces convoqués par l’Ordre des médecins

Hydroxychloroquine, ivermectine, azithromycine… des scientifiques tentent depuis le début de la crise du Covid-19 de faire connaitre l’efficacité de ces traitements précoces contre le virus. Dernièrement, des médecins libéraux ayant prescrit ces médicaments ont reçu une convocation par leur conseil départemental de l’Ordre des médecins. Mettant en cause leur décision de prescription, l’organisme prévoit rien de moins que des conseils de discipline. Le début d’une nouvelle « chasse aux sorcières à grande échelle », estime le médecin généraliste, Grégory Pamart, toujours suspendu depuis le 15 septembre suite à son refus de recevoir la vaccination contre le Covid-19.

Joint par téléphone, il nous fait part de son inquiétude pour ses confrères libéraux toujours en exercice : « Je le sais de source interne. Jusque-là, la Sécurité sociale faisait des signalements de médecins au cas par cas. Désormais, tous les médecins qui ont prescrit peuvent être inquiétés. C’est la première fois que je vois cela. […] Ce qu’il va se passer, c’est un entretien confraternel : le cas est présenté au conseil, et ensuite on ne connaît pas encore l’issue, mais il peut y avoir des menaces de poursuite ».

En effet, les caisses d’assurance maladie, une des branches de la Sécurité sociale, peuvent avoir accès à l’historique de prescription des médecins libéraux, les pharmacies saisissant le numéro d’assurance maladie du prescripteur associé à l’ordonnance. Auparavant, elles transmettaient au cas par cas les prescriptions jugées douteuses. C'est du passé. Selon le médecin du Nord, elles fournissent aujourd'hui des données à plus large échelle aux conseils départementaux.

Grâce à ces listes, l'Ordre des médecins peut connaitre le nombre de fois qu'un médicament a été prescrit par le même médecin au cours des deux dernières années.

Un regret de plus pour Grégory Pamart qui s’indignait déjà, dans une lettre ouverte, de l’utilisation des données des patients à des fins de contrôle politique : « Je n’accepte pas, non plus, que nos données de santé soient colligées dans de grands fichiers nationaux et servent aux autorités administratives pour sanctionner ceux que l’autorité politique a jugé indésirables. »