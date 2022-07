Des microplastiques découverts dans la viande, le lait et le sang des animaux d’élevage

Ils étaient présents dans 100 % des prélèvements sanguins analysés ainsi que dans plus de 70 % des échantillons de lait et de viande

De nouvelles analyses révèlent l’ampleur de la contamination plastique chez les animaux d’élevage. Selon les chercheurs, les taux élevés de microplastiques observés offrent un aperçu précieux de la façon dont ils se déplacent dans la chaîne alimentaire.

DES PARTICULES DE PLASTIQUE DÉTECTÉES DANS LA GRANDE MAJORITÉ DES ÉCHANTILLONS

En mars dernier, les scientifiques de l’université libre d’Amsterdam avaient détecté pour la première fois des fragments de plastique dans la circulation sanguine humaine, à l’aide d’un nouveau type de spectrométrie de masse. Pour cette nouvelle étude pilote, l’équipe a appliqué la même méthodologie à des échantillons de granulés alimentaires, aliments déchiquetés, sang de vaches et de porcs, lait et produits carnés.

Commandée par la Plastic Soup Foundation, cette vaste analyse a révélé que 80 % d’entre eux contenaient des quantités détectables d’au moins un type de plastique. Ce type de particules étaient présentes dans 100 % des échantillons de granulés, aliments broyés et prélèvements sanguins étudiés, ainsi que dans respectivement 72 et 75 % des échantillons de lait et de viande.

« Nous considérons cette étude pilote comme un point de départ », estiment les chercheurs néerlandais. « Comme beaucoup d’autres recherches dans ce domaine, de tels résultats soulèvent des questions quant à l’ampleur du problème de la pollution plastique et à son impact potentiel sur la santé humaine. »