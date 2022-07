Documentaire : Comment l'agrochimie a tué les insectes

La présentation de ce documentaire franco-belge réalisé en 2021 : Depuis 1990, la population d'insectes aurait chuté de 75 % en Europe. Aussi captivante qu'alarmante, cette enquête internationale pointe le rôle des néonicotinoïdes, des insecticides neurotoxiques, dans le désastre écologique en cours.

Apparus au Japon dans les années 1990, ces insecticides dits "systémiques", souvent utilisés en traitement préventif des semences, se propagent dans toute la plante pour la protéger des ravageurs. Plus efficaces que les pesticides pulvérisés, ils ont été massivement adoptés par les agriculteurs. Leur marché, détenu par une poignée de multinationales (Syngenta, Bayer-Monsanto, BASF), pèserait ainsi entre 3 et 4 milliards de dollars à l'échelle planétaire. Dans le même temps, les études scientifiques s'accumulent pour dénoncer les ravages de ces neurotoxiques.



Pollinisateurs ou rouages essentiels de la chaîne alimentaire, les insectes s'éteignent à une vitesse record, affectant en cascade les populations d'oiseaux, de poissons et d'amphibiens. La santé humaine serait, elle aussi, menacée : perturbateurs endocriniens potentiels, les néonicotinoïdes, dont on retrouve des résidus sur les aliments d'origine végétale, sont soupçonnés de causer certains cancers et d'altérer le neurodéveloppement dès le stade fœtal.