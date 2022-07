Kadyrov : Un plan pour démilitariser l'OTAN et s'emparer de Varsovie est en cours d'élaboration

Lavrov prépare à une extension de la guerre

Moscou vise plus loin. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé, mercredi 20 juillet, que les objectifs militaires de la Russie en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l'est du pays, mais concernaient aussi "une série d'autres territoires".

"Ce ne sont plus seulement les républiques populaires de Donetsk et Lougansk [les territoires séparatistes du Donbass], ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporijjia [dans le sud du pays] et une série d'autres territoires, et ce processus continue, de façon constante et opiniâtre", a-t-il déclaré dans une interview à l'agence de presse Ria Novosti (en russe) et la chaîne RT.

Le ministre russe des Affaires étrangères a précisé que ce "changement de géographie" était lié à la livraison à l'Ukraine d'armes de longue portée, laissant entendre que les objectifs russes pourraient s'étendre si l'aide occidentale s'accentuait.

